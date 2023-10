Referentes mundiales de la ONG ECA Global, cuya misión es denunciar, visibilizar y reclamar por el fin de los abusos sexuales cometidos y protegidos por miembros de la Iglesia en todo el mundo, se encuentran en Europa por estos días. Hace unos días, la organización estrenó un duro y crudo documental sobre el impactante Caso Próvolo en Mendoza (por el que ya fueron condenados como autores de abusos sexuales a niños sordos y niñas sordas dos curas, un monaguillo y un jardinero) y donde acusaron críticamente a la Iglesia y al Vaticano por la falta de colaboración en el caso, así como también por la demora en la condena clerical a los sacerdotes de parte del Papa Francisco.

Como parte de esta misión, que los llevó al Vaticano y a distintos comités de la ONU en Ginebra (Suiza), durante la mañana de este viernes -hora argentina-, los referentes de la red se presentaron ante distintas autoridades diplomáticas, administrativas y legales de la Corte Penal Internacional de La Haya (situada en Países Bajos). Y, con la presencia del embajador de la Santa Sede en en el encuentro, exigieron que los abusos en el Próvolo, así como también otros casos abusos eclesiásticos ocurridos y denunciados a nivel mundial sean considerados “crímenes de Lesa Humanidad”.

Ante la Corte de La Haya y la Iglesia, piden que el Caso Próvolo se considere delito de Lesa Humanidad. Foto: Gentileza ECA Global

“Nos presentamos en la Corte Penal e Internacional, con sede en La Haya, que tiene competencia para cuatro tipos de delitos: crímenes de Lesa Humanidad, crímenes de guerra, crímenes de agresión y genocidios. Por las características de generalidad y sistematicidiad del Caso Próvolo y de otros casos de abuso eclesiástico del resto del mundo, con el área legal de ECA Global presentamos ante los expertos de la Corte nuestra intención de solicitar que estos episodios constituyan delitos de Lesa Humanidad”, destacó el abogado mendocino Sergio Salinas, director de ECA por América Latina y quien, además, es abogado de las víctimas de los abusos en el Próvolo mendocino. A Salinas lo acompañaron los abogados Jorge Padilla y Adalberto Méndez en la exposición.

Esta misión de ECA Global ante el Vaticano -donde exigieron también celeridad en la investigación contra los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho, ya condenados penalmente como autores de los abusos en el Próvolo-, ante la ONU y ahora ante la CPI en La Haya se da en la previa a la sentencia del segundo mega juicio por abusos sexuales en el instituto religioso.

Ante la Corte de La Haya y la Iglesia, piden que el Caso Próvolo se considere delito de Lesa Humanidad. Foto: Archivo Los Andes.

Y es que el miércoles 18 de octubre, en el Fuero Penal Colegiado del Polo Judicial de Mendoza, está previsto que se conozca la sentencia que involucra a 5 ex trabajadoras del lugar imputadas, dos de ellas monjas. Por los episodios, que constituyeron uno de los casos de abuso eclesiástico más importante de la historia en Mendoza y en Argentina, ya hay cuatro personas condenadas, entre ellas los sacerdotes (Corbacho y Corradi, condenados como autores de los abusos a 45 y 42 años de prisión respectivamente), el exjardinero Armando Gómez -condenado a 18 años de cárcel- y el ex monaguillo Jorge Bordón -penado a 10 años de prisión-.

RECLAMO ANTE LA HAYA PARA QUE EL CASO PRÓVOLO SEA CONSIDERADO “CRIMEN DE LESA HUMANIDAD”

Salinas, Padilla y Méndez expusieron ante referentes de la CPI y los embajadores de Bolivia, Argentina y del mismísimo Vaticano. “El representante del Vaticano en La Haya quedó sorprendido por lo escuchado y se comprometió a hablar con sus autoridades, tanto sobre la falta de la entrega de la prueba a las víctimas como por el hecho de no haber sancionado aún a los curas Corradi y Corbacho”, destacó Salinas.

“A partir de ahora estaremos juntos en esta lucha, a la espera de la inmediata sentencia de la Iglesia, que nunca entregó información alguna, encubriendo todo en la misma línea que se denuncia”, agregó el abogado mendocino. Y sostuvo, además, que contaron en el encuentro con el apoyo de Snap, la asociación que tomó un marcado protagonismo en el caso reflejado en la película Spotlight.

Los curas Corradi y Corbacho (este último ya fallecido) están siendo foco de una mencionada investigación eclesiástica que se inició luego de los abusos y que, hasta el momento, no tiene ninguna resolución. Uno de los desenlaces de este procedimiento podría ser la expulsión como cura de Corbacho, quien está preso en la cárcel, aunque continúa siendo sacerdote.

A cuanto a Corradi, fallecido en 2021, también se lo podría condenar y expulsar como sacerdote, ya post mortem.

“CASO PRÓVOLO, EL GRAN ENCUBRIMIENTO”, EL CRÍTICO DOCUMENTAL CONTRA LA IGLESIA POR LOS ABUSOS EN MENDOZA

El lunes 2 de octubre, ECA Global presentó en Suiza y durante una conferencia de prensa, el documental “Caso Próvolo: el gran encubrimiento de la Iglesia”, realizado por la ONG. El audiovisual cuenta, entre tanto contenido, con escenas y material del documental “Víctimas del Próvolo”, presentado por Los Andes en 2019.

“A 7 años de la primera denuncia de abuso sexual a niños y niñas sordas, la Justicia penal ha logrado 2 sentencias de condena a curas y monaguillos, entre otras personas, a penas de prisión de hasta 45 años. Aún hoy la Iglesia no entrega pruebas para descubrir a más perpetradores denunciados”, se destaca en la descripción del documental, ya disponible en YouTube.

“A las sentencias dictadas, se sumarán aquellas que se conocerán en los próximos días, contra las monjas y las colaboradoras, quienes actuaron encubiertas por la Iglesia. Las víctimas no pierden la esperanza y aguardan una condena de prisión para lograr la paz después de tantos años de lucha”, concluye la descripción.

Ante la Corte de La Haya y la Iglesia, piden que el Caso Próvolo se considere delito de Lesa Humanidad. Foto: Archivo Los Andes.

“En paralelo a la investigación y al proceso judicial -que ya tiene a los dos curas condenados en la Justicia penal de Mendoza-, se inició una investigación eclesiástica, comandada por el Vaticano, y donde se busca determinar la responsabilidad de los sacerdotes. A casi 4 años de la condena en la Justicia de Mendoza, el proceso canónico sigue estancado. Durante el juicio se le pidió a la Santa Sede y a los investigadores canónicos que remitieran la resolución de dicha investigación, pero solamente enviaron los documentos de la investigación. No hay aún una resolución”, destacó hace unos días Salinas

El miércoles 18 de octubre, en tanto, se conocerá la sentencia del tercero de los procesos por los abusos en el Próvolo mendocino. En el juicio que transcurre por estos días en la Justicia de Mendoza se mantiene la acusación contra 5 mujeres que cumplían funciones en el Próvolo mendocino, entre las que sobresalen las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez.

Todas están acusadas formalmente como partícipes primarias de los abusos por los que ya fueron condenados los 4 hombres (en el caso de Kosaka, también tiene una acusación como autora de abusos).

Ante la Corte de La Haya y la Iglesia, piden que el Caso Próvolo se considere delito de Lesa Humanidad. Foto: Gentileza ECA Global

QUÉ PUEDE PASAR EN EL JUICIO QUE RESTA EN MENDOZA

El segundo de los mega juicios por los abusos sexuales en el Próvolo -si bien este es el tercer juicio de la causa, es el segundo en el que llegan varios imputados juntos- ya entró en su etapa final, y encuentra a 5 mujeres imputadas de las 9 que habían llegado acusadas al estrado.

Las imputadas, y sobre quienes la fiscalía y los abogados de las víctimas elevaron pedidos de condena, son la monja japonesa Kumiko Kosaka, su superior Asunción Martínez, la ex representante legal del instituto Graciela Pascual, la ex directora Gladys Pinacca y la ex cocinera del instituto, Noemí Paz.

Kosaka se encuentra imputada como autora del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por un hecho, partícipe necesario de abuso sexual gravemente ultrajante agravado continuado, partícipe necesaria en tres hechos de abuso sexual con acceso carnal agravados y autora de cincos hecho de corrupción de menores.

Tanto Iturbide como los abogados de los denunciantes -la mayoría, ya confirmados como víctimas de los abusos de Corradi, Corbacho, Gómez y Bordón- solicitaron para la monja una pena de 25 años de prisión y 10 años de inhabilitación especial máxima para ejercer cargos educativos y de albergue donde hayan menores y donde se requiera el control de la autoridad pública.

Por su parte, los abogados de Kosaka solicitaron la absolución de la monja e insistieron en que lograron demostrar “con certeza que Kosaka no participó, ni supo, ni vio ninguno de los hechos que durante años la han señalado falsamente”.

Las monjas imputadas junto al sacerdote ya condenado Nicola Corradi. Foto: Archivo Los Andes.

La ex representante legal Pascual, en tanto, llegó al juicio con 35 acusaciones, de las cuales se mantuvieron tres al momento de solicitar la condena. En este caso, el fiscal y los abogados de los ex alumnos pidieron una pena de 18 años de prisión, además de inhabilitación al considerar a Pascual partícipe por omisión (se considera que no prestó auxilio a las víctimas y encubrió los abusos).

Por su parte, la también monja Asunción Martínez -quien se desempeñó como madre superiora de Kosaka en el Próvolo mendocino- fue acusada por el mismo delito que Graciela Pascual en un hecho y el pedido de pena de la parte acusatoria asciende a 10 años de prisión y 10 de inhabilitación.

Para la ex directora Gladys Pinacca y para la ex cocinera del instituto Noemí Paz, en tanto, los pedidos de condena ascendieron a 3 años de prisión (por lo que sería en suspenso).

