Mientras en el Fuero Penal Colegiado de la Justicia de Mendoza ya culminó la primera parte de los alegatos y se estima que la sentencia del segundo de los mega juicios por abusos sexuales a niños sordos y niñas sordas en el instituto religioso Antonio Próvolo (Luján de Cuyo) podría conocerse antes de que termine 2023, en lo civil se siguen resolviendo los juicios.

Y es que en los últimos días se confirmó un acuerdo entre la Iglesia (por medio de la Asociación Civil Obra San José, responsables del instituto Próvolo y actualmente intervenida por el clero) y un grupo de víctimas de los abusos, que ya fueron confirmadas con las condenas a dos curas y dos ex empleados. En ese sentido, Obra San José accedió a pagar un millonario monto económico para resarcir a 17 de las víctimas de los abusos sexuales cometidos en el instituto.

La Iglesia pagó un millonario resarcimiento a 17 víctimas de abusos sexuales en el Instituto Próvolo. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes.

Por estos delitos ya fueron condenados en noviembre de 2019 los curas Nicola Corradi (falleció en 2021) y Horacio Corbacho, a 42 y 45 años de prisión, respectivamente. Además recibieron condenas el ex jardinero Armando Gómez (18 años de cárcel) y el ex monaguillo Jorge Bordón (10 años de prisión). Mientras que actualmente se encuentran en juicio las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, la ex representante legal del lugar, Graciela Pascual, cuatro ex directoras, una psicóloga y la ex cocinera del Próvolo.

El arreglo que evita la condena contra la Iglesia

Ante la inminente condena en su contra en el fuero civil, los responsables de la Asociación Civil Obra San José -que tiene al obispo Alberto Bochatey como interventor- accedió a llegar a un arreglo extrajudicial y definir el monto a desembolsar, evitando de esta manera una sentencia judicial que responsabilizaría en la Justicia a la Iglesia por los abusos ya confirmados y del que fueron víctimas niños sordos y niñas sordas que estudiaban y dormían en el instituto ubicado en Carrodilla.

El hecho de haber llegado a este arreglo evita, entonces, que se obligue a la Iglesia por medio de un fallo a resarcir económicamente a las víctimas. Esto hubiese significado un hito histórico en lo que tiene que ver con casos de abusos sexuales eclesiásticos que han llegado a juicio en la Justicia argentina. Además, hubiese sentado un precedente para episodios posteriores, lo que en el ámbito judicial se conoce como jurisprudencia.

Si bien el instituto Próvolo no dependía directamente del Arzobispado de Mendoza ni del sistema diocesano argentino -ya que la orden respondía directamente al Vaticano-, el acuerdo entre las víctimas y los responsables del instituto se alcanzó con el interventor (Bochatey), designado para regularizar la situación por el mismísimo Papa Francisco.

En Mendoza era la Asociación Civil Obra San José la que administraba el instituto -mientras funcionaba- y contra quien se accionó en lo civil. Y es esta asociación, intervenida por el obispo Bochatey, quien ha accedido a abonar el monto acordado con las víctimas a fines de evitar que se llegue a la sentencia condenatoria que tenía todo dado para ser contraria a la asociación.

Próvolo: la sentencia que se viene

Por estos días transcurre en el fuero penal el segundo de los mega juicios por abusos en el establecimiento educativo que funcionó hasta fines de 2016 en Luján de Cuyo.

En este segundo juicio hay 9 mujeres imputadas, entre ellas, la monja japonesa Kumiko Kosaka. La religiosa es la única de las imputadas que está señalada como autora y partícipe de los episodios de abuso, mientras que las otras 8 mujeres solo acarrean imputaciones como partícipes primarias y necesarias de los ataques sexuales.

Esta primera parte del segundo mega juicio culminó con los alegatos de una de las causas que involucraba a Kosaka. Mientras que la Fiscalía (representada por Alejandro Iturbide) y la querella (con los abogados Sergio Salinas, Oscar Barrera y Lucas Lecour a la cabeza) solicitaron una pena de 25 años de prisión y 10 años de inhabilitación para la monja, la defensa solicitó la absolución.

Ahora resta que se avance en los alegatos por las otras dos causas que se agruparon en este juicio y que involucran también a Kosaka y a las otras 8 mujeres.

