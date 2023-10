La Aduana secuestró insumos estéticos sin aval sanitario que serían para el hermano de Aníbal Lotocki

Según trascendió, la Aduana incautó en la frontera un cargamento de productos utilizados en centros estéticos, que iban dirigidos, presuntamente, a uno de los hermanos del cirujano Anibal Lotocki. El paquete estaba en un taxi que intentó cruzar el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, que conecta Posadas con Encarnación.

De acuerdo a lo que informó Clarín, el personal aduanero le preguntó al conductor si tenía algo para declarar y el hombre, de nacionalidad paraguaya, afirmó que llevaba un paquete para un cliente argentino. En ese momento los agentes del organismo decidieron utilizar el escáner aduanero, un método no intrusivo de control.

La caja que viajaba en el taxi y tenía como destinatario a Diego Lotocki. Foto: Prensa Aduana

Ante tal accionar, las imágenes revelaron la presencia de envases de vidrio con una sustancia en su interior. Dada la cantidad del producto se creía que podía tener fines comerciales, por lo que le solicitaron al conductor que abriera el paquete para exhibir su contenido.

Allí había un envase de telgopor que contenía 30 ampollas con una sustancia utilizada para lifting facial, de marca Israderm, y una jeringa con ácido hialurónico, marca Sofiderm. Cabe mencionar que los productos eran de origen israelí y carecían de los avales aduaneros y sanitarios necesarios para su importación en forma legal.

Es por esto que la importación de este tipo de mercadería requiere el aval de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), sin el cual su importación está prohibida.

EL COMUNICADO DE LA ADUANA

“La mencionada certificación es de suma importancia porque garantiza que los elementos médicos que entrarán en contacto con en el cuerpo de las personas son seguros y cumplen con los estándares que aplica la autoridad sanitaria. Así, la falta de intervención de la ANMAT respecto de los productos constituye una infracción”, destacaron desde Aduana en un comunicado.

La ampolla secuestrada de lifting antiarrugas. Foto: Prensa Aduana

Además, el cargamento tuvo una segunda infracción, que estuvo vinculada al valor de los productos. Es que la importación de este tipo de mercadería no es admitida por el mencionado régimen, por lo cual fue secuestrada. El valor de los productos en infracción se estima en un millón de pesos, por lo cual podría caber una multa de hasta $3.000.000.

DECLARACIONES PREVIAS DEL HERMANO DE LOTOCKI

Diego Lotocki es nutricionista y vive en Misiones. El hombre contó hace unas semanas en América que trabaja con uno de sus primos, quien es cirujano plástico. Yo más que nada hago las relaciones públicas”, manifestó en diálogo con A la Tarde (América TV).

Aníbal Lotocki.

Y agregó: “No tenemos nada que ver con mi hermano. No trabajamos juntos. Cada uno trabaja de forma independiente. Nosotros hacemos endopeel, bótox, ácido hialurónico. Son cosas mínimas y no invasivas. No hacemos cirugía”.

SEGUÍ LEYENDO: