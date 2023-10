Advierten que los riesgos en las cirugías estéticas son comunes: seis medidas para tener en cuenta

Los casos de complicaciones tras la realización de cirugías estéticas son noticia cada tanto. De hecho, esta semana se conoció el fallecimiento de una ex virreina vendimial de San Rafael, quien murió en la Ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, donde “se habría realizado una cirugía estética”. Según trascendió Jaquelin Carrieri tuvo una complicación que habría generado un coágulo que le provocó su fallecimiento”, tal como publicó el portal de noticias Mediamendoza.

En tanto, un comunicado de las ex soberanas, refirió “un derrame que le habría ocasionado una operación estética”.

Lo cierto es que los especialistas sostienen que los riesgos ante este tipo de intervenciones existen, como en cualquier tipo de operación. En tanto, hay ciertos recaudos y condiciones que deben tenerse en cuenta para evitar complicaciones.

“Primero y principal, en cualquier tipo de procedimiento quirúrgico hay riesgos, los procedimientos que son seguros son los que no se realizan”, advirtió el doctor Fabricio Mathus, cirujano del staff de Clínica Mira. “Nosotros trabajamos con pacientes que están sanos -continuó- son pacientes que nadie los manda hacerse este tipo de procedimientos, son solamente cosas estéticas (...) nosotros jamás tenemos la intención de generarle un daño a alguien, al contrario, la idea es acompañar a los pacientes a transitar esto de la mejor manera posible, y si bien no es un trámite, la idea es que lo sea”, comentó el profesional.

Advierten que los riesgos en las cirugías estéticas son comunes: 6 medidas que deben tomarse en cuenta (AP / Archivo).

Resaltó que es “extremadamente común” y en ese sentido explicó: “El que no tiene complicaciones es porque no opera, en cualquier tipo de especialidad, lo que pasa es que uno va tomando ciertos recaudos y va siguiendo ciertos protocolos para evitar que pasen todas esas cosas. Y cuando pasan, uno también tiene que saber cómo actuar. Si uno opera un apéndice y uno liga mal el pedículo, puede sangrar y se tiene que reoperar”. El tema es que no todos los médicos toman los recaudos pertinentes, hacen el seguimiento adecuado o tienen la preparación necesaria.

Problemas más frecuentes

Las intervenciones más habituales son la mastoplastía de aumento, dermolipectomía abdominal (abdominoplastía o liposucción) y la rinoplastía (nariz). Al menos es lo que ven en la clínica.

¿Cuáles son los problemas más frecuentes que se pueden presentar dentro de ese margen de riesgo? El especialista explicó que depende del procedimiento quirúrgico. “Si una paciente se va a hacer un lifting, la principal contraindicación es la paciente fumadora, porque la red de capilares que nutre la piel está extremadamente alterada, entonces el solo hecho de que ya fume la paciente, para nosotros es una contraindicación. Lo mismo con todas las cirugías de la cara. Después, si tienen antecedentes de coagulopatías, pacientes que tienen sobrepeso, pacientes que no hacen deporte”, detalló.

En cuanto a las complicaciones más comunes refirió que por ejemplo en una mastoplastía de aumento, son los hematomas, que son los sangrados postoperatorios. Pero dijo que el médico interviniente toma las medidas necesarias para atenuarlo, en ese caso, colocar drenajes.

Explicó que hay protocolos que deben seguirse, determinados por las sociedades médicas y que esto incluye pesquisar qué es lo que está pasando en el proceso que se realizó, en el caso mencionado, dentro de la mama. “Entonces, si nosotros vemos que hay algún sangrado, algún hematoma, un seroma, nosotros podemos tomar conductas; las complicaciones están, el tema es saber resolverlas”, subrayó.

Seis valiosos consejos a tener en cuenta

Sucede que quienes buscan realizarse este tipo de intervenciones pueden desconocer qué medidas deben tomarse, los procedimientos adecuados y que debe considerarse.

Por ello saber cuales son las variables fundamentales puede dar más garantías de seguridad.

1-“Es super importante hacerse los procedimientos en clínicas que estén habilitadas, con profesionales que estén habilitados, que tengan los ciclos de formación que son necesarios para realizar todo este tipo de procedimientos, que una vez que ya ingresan en un sistema, en una clínica que está autorizada y demás, se utilizan implantes, técnicas, todo tipo de procedimientos que están avalados por la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica”, remarcó.

2-Otro tema sustancial es tener un prequirúrgico. “No todos los pacientes se pueden operar, eso es un electrocardiograma, un análisis de sangre mínimo, una evaluación anestésica, y no solamente eso, sino hacerles entender a los pacientes que hay ciertos riesgos en todo tipo de procedimientos ¿Por qué? Porque hay sangrados, hematomas, infecciones en todos los procedimientos quirúrgicos”, destacó Mathus. Y remarcó que en su práctica en particular no tienen margen de error porque es algo estético.

3-Otro aspecto a considerar es que los implantes sean seguros y con respaldo. El caso de Silvina Luna y tantos otros pacientes de Anibal Lotocki, es un ejemplo doloroso de lo que puede suceder: ellos no sabían con certeza qué se les estaba colocando, han tenido consecuencias severas para su salud y el grave cuadro es lo que la llevó a la muerte.

Por eso, los implantes que se utilicen deben estar avalados por las entidades correspondientes y el paciente tiene derecho a tener esas certificaciones. “Nosotros les damos un certificado que viene dentro de la caja del implante con unos stickers, donde se puede ver la serie y el lote con la marca del implante que se colocó. No solamente eso, sino que eso también se coloca en el protocolo quirúrgico donde nosotros describimos la técnica que se ha realizado para que el paciente lo tenga, y eso es información que está lista en la clínica”, apuntó el médico.

4-Estar en manos de profesionales idóneos es sin dudas sustancial para llevar a cabo el procedimiento de la manera adecuada y saber responder ante una complicación.

5-En este marco, hay otro punto que se debe considerar: la importancia de un seguimiento correcto y oportuno luego de la intervención. “Es fundamental- subrayó el cirujano- el cuidado postoperatorio es, de hecho, lo más importante, las primeras 24 a 48 horas son las horas que más nos importan a nosotros porque es donde sobrevienen un montón de problemas; quizás a la semana pueden sobrevenir otro tipo de complicaciones como infecciones, pero si uno no hace los controles periódicos que son necesarios en cada tipo de cirugía es ahí donde empieza a haber los problemas”.

6-Y en ese contexto apuntó otro aspecto crucial: “Es muy importante escuchar a los pacientes, porque cualquier cosa que un paciente te diga, no hay que pasarlo por alto; me duele, me molesta, no sé, te venís a la clínica; es preferible que sea una tontera y que se solucione a tener una mama prendida a fuego”, concluyó.

