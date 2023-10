Tragedia en Maipú: vecinos y conocidos de la pareja que murió ahogada, sacudidos por el dolor

“Tristeza enorme. El mundo perdió a un gran ser humano que tuve la suerte de conocer. Descansá en paz, Gastón”. Consternada como otra tanta gente de Mendoza se mostró en las últimas horas Natalia Carolina Gómez a través del Facebook tras la noticia de la trágica muerte de una pareja de Godoy Cruz cuando intentaba rescatar a su perro, que había a un canal del parque Chachingo, en Maipú, justo donde desemboca la calle Belgrano.

El hecho fue el jueves al caer la tarde, alrededor de las 18, y las víctimas fatales, ambas de 27 años, son Micaela Díaz Montalvo y Gastón Federico Navarro García.

Fueron innumerables las muestras de tristeza y consternación a través de las redes sociales luego de esta tragedia que enlutó a Mendoza y dejó huérfano a un niño. Al parecer, él también se arrojó al canal a salvar a sus padres, pero pudo ser salvado a tiempo, de acuerdo el comisario general Carlos Siri, jefe de la Distrital 5, quien tomó cartas en el asunto apenas sucedido el hecho.

“Dios consuele a esas familias y les dé toda la fortaleza para salir adelante”, se sumó Nélida. “Tina” opinó en la misma red social que ese canal debería contar con más seguridad para evitar estos hechos lamentables, mientras que Amalia sostuvo que Gastón y Micaela fueron “dos héroes” que dieron su vida por su mascota.

“Es tan triste la noticia, son papás de un compañerito de mi hija, acompañamos a las familias en el dolor”, expuso, por su parte, Cecilia Schilliagi. Yanina Sosa aseguró que “uno, por una mascota, es capaz de todo”.

Si bien los pormenores del hecho aún están siendo objeto de investigación, todo parece indicar que, al caer el perro, fue el hombre quien primero tomó la iniciativa de “bajar” a rescatarlo y, al ser arrastrado por el agua, sumamente caudalosa, su mujer intentó auxiliarlo. Todo bajo la mirada de su hijo, que también intentó hacer lo propio.

De acuerdo con los vecinos que se acercaron a ese sector donde se emplazan unas ocho viviendas, en canal es angosto, cementado y el agua corre a gran velocidad. Luego hay un sifón donde quedaron los cuerpos del matrimonio, mientras que el perro logró traspasarlo.

De todos modos, Julieta, una de las vecinas consultadas por Los Andes, aclaró que el sector está debidamente señalizado. “No es un problema de falta de señalización sino que la gente no hace caso y se mete igual. No solo como en este caso tan lamentable sino en verano. No hay consciencia del peligro”, sostuvo la mujer, quien aseguró que no es la primera vez que sucede.

“Es negligencia -continuó- y entiendo la desesperación de ver ahogarse a un perro, pero no es humano. Esto es una verdadera catástrofe, dos personas murieron y un niño quedó sin sus padres”.

De acuerdo con los vecinos, la Policía acudió al lugar algunos minutos después de lo ocurrido y lograron, junto con la ayuda de los regantes, extraer los cuerpos de las víctimas fatales.

“Lo más terrible fue la situación del niño, que no solamente estuvo al borde de la muerte sino que protagonizó todo ese drama”, dijeron los vecinos, para agregar que poco después llegaron otros familiares.

El panorama era desolador, indicó el comisario Siri, en declaraciones periodísticas, y añadió que pese a todas las maniobras del RCP no se pudo salvar a la joven pareja.

“Fue un vecino quien llamó a la Policía”, aclaró el efectivo. En un primer momento trascendió que había sido el niño, aunque se encontraba en shock y fueron los vecinos quienes pidieron auxilio al 911.

“Fue un infortunio, una desgracia. Un paseo en familia terminó con la peor de las pesadillas”, manifestó el comisario. Dijo también que no se trata de un sector recreativo y alertó que el canal no posee mucha profundidad pero sí gran caudal.

Los familiares director del menor llegaron tan pronto como fueron contactados por la policía y el niño quedó a resguardo. “A todo esto comenzaba a anochecer y el sector está desolado, hay escasas viviendas, no más de ocho o diez. Todos los vecinos se pusieron a disposición”, remarcó.

Insistió el funcionario que la profundidad no fue el detonante sino la gran correntada. “La fuerza del agua es muy fuerte y si bien hay reguladores, en ese momento corría.

El triste suceso que se cobró la vida de dos personas ocurrió a las 17.40 en calle Belgrano. A esa hora ingresó un llamado de emergencias que informaba que dos personas habían caído en el interior del canal de agua y que estaban siendo arrastradas.

Personal policial arribó al lugar y logró rescatar a la pareja aparentemente en estado inconsciente. Inmediatamente comenzaron a practicarles maniobras de RCP pero con resultados negativos.

Profesionales médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron el deceso de ambos en el lugar del hecho. Aunque en un primer momento se creyó que había caído al canal, las primeras averiguaciones indican otra cosa.

Testigos habrían manifestado a las autoridades que el hombre se habría tirado al agua para rescatar a la mascota de la familia y, momentos después, se habría arrojado su pareja. Interviene la Oficina Fiscal 10. Hasta el momento el hecho está caratulado como muerte por sumersión.

Jurisdicción de Irrigación

Desde el municipio de Maipú se aclaró que los canales de riego de la provincia pertenecen al departamento de Irrigación, de manera que ante este tipo de hechos no interviene el municipio.

“Lamentablemente el accidente se originó en un canal de riego, la gente sabe que estos lugares son peligrosos. Por otro lado esta familia no vivía en el departamento de Maipú, sino de Godoy Cruz”, agregaron las fuentes.