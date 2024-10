Quién era Liam Payne, el ex integrante de One Direction que murió en Buenos Aires

El mundo de la música internacional no sale de la conmoción, luego de conocerse la trágica muerte de Liam Payne, uno de los exintegrantes de la banda One Direction.

Payne perdió la vida tras caer de un balcón en un tercer piso del hotel donde se alojaba en Palermo, Buenos Aires, y su deceso generó consternación. En tanto, las autoridades investigan las circunstancias del siniestro e intentan dilucidar si se trató de un accidente o de una decisión del músico.

Quién era Liam Payne

Liam Payne nació el 9 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Reino Unido. Su salto a la fama se dio a sus 16 años, cuando se presentó a un reality show británico llamado The X Factor.

Tras audicionar y concursar, pasó a formar parte de la banda One Direction junto a Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan y Zayn Malik. Con el éxito mundial de la agrupación, llegó la fama para Payne que lo llevó a grabar cinco discos junto a sus compañeros: Up All Night (2011), Take Me Home (2012), Midnight Memories (2013), Four (2014) y Made In the AM (2015).

El reconocimiento global no fue fácil para Liam y su salud psicológica se resintió, ya que comenzó a desarrollar distintas patologías como agorafobia, ansiedad y alcoholismo.

El exintegrante de One Direction falleció tras caer de un tercer piso. TMZ

Con la separación de la banda en 2016 y el nacimiento del hijo que tuvo junto a la cantante británica, Cheryl Tweedy en 2017, el artista ingresó a rehabilitación para retomar el control de su vida.

Tras esto, retomó su carrera como solista donde hizo temas como “Strip That Down” y “For You”, en colaboración con Rita Ora.

Tras el siniestro, el director del SAME, Alberto Crescenti, relató a TN que “A las 17:04 a través del 911 fuimos alertados de una persona que estaba en el patio interno del hotel CasaSur. A los minutos arribó un equipo de cercanía del SAME que comprobó el fallecimiento de este hombre que después nos enteramos que era de un conjunto musical. Presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída”.