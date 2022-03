Amigos, vecinos y compatriotas del venezolano Jean Carlos Sosa pidieron justicia tras su asesinato

Amigos, vecinos y compatriotas del venezolano Jean Carlos Sosa, quien fuera asaltado y asesinado de un disparo el pasado 2 de marzo durante una entradera, en la Cuarta Sección de Ciudad, participaron esta tarde de una marcha frente a Casa de Gobierno.

El joven de 26 años murió la mañana del día siguiente luego de recibir un tiro en el pecho durante un asalto en su casa. La víctima participó involuntariamente del atraco con el desenlace trágico que ocurrió en un la calle Chenaut al 3100..

Una vez que su mujer y su hijo de dos años descendieron del auto para ingresar al domicilio, Jean Carlos abrió el portón del edificio, corriendo una moto para poder ingresar su auto. Fue en ese momento cuando fue interceptado por los ladrones, desatando la tragedia.

Los pedidos de la manifestación

“Podría haber sido tu hermano, tu primo, tu hijo, tu nieto, es por eso que decimos basta de inseguridad” fue la proclama de la manifestación de esta tarde, organizada por la Asociación de Venezolanos de Cuyo.

También se pidió por justicia, por más cámaras de seguridad y por dotar de más herramientas a los efectivos policiales, quienes deben tener mayor presencia en las calles, según los manifestantes. El Ministerio de Seguridad se hizo presente con dos empleados de la cartera y algunos policías para tomar nota de los pedidos de los manifestantes, a quienes se les otorgó un número directo para que pudieran entregar un petitorio con sus demandas.

Foto: Mariana Villa / Los Andes

Federico, presente en el lugar, contó que vivía hasta hace unos meses en el complejo donde murió Jean Carlos por lo que siente que podría haberle pasado a él lo sucedido con el venezolano. “Me sentí muy identificado con esta convocatoria porque me podría haber pasado a mi”, dijo angustiado.

Señaló que la manifestación no era sólo para pedir más seguridad sino darles más recursos a los policías ya que sabe que son muchos los que no cuentan con las herramientas necesarias para trabajar como corresponde. “Se tiene que trabajar más por la seguridad. No sé quién ni quiénes, pero tienen que trabajar más”, señaló el vecino de la víctima, agregando que Jean Carlos era “una persona espectacular” y que compartieron muchas cosas. “Me dejó lo mejor de él”, resumió.

La marcha fue convocada por la inseguridad en general, por lo que también se presentó Gerardo Irusta, padre de Julián Irusta, fallecido de un puntazo propinado por los hermanos Andrés y Leandro Vega cuando se encontraba en una plaza de Maipú. “Cuando pasa algo en la puerta de tu casa es que el sistema está fallando”, dijo el hombre que apoyó el pedido de más seguridad de los manifestantes.

Por último, Ciro Aponte, de la Asociación de Venezolanos de Cuyo, indicó a Los Andes que continúan lamentándose por lo sucedido y que impacta la inseguridad. “Estamos acá para darle el apoyo a los familiares. Pero también estamos contentos por cómo ha ido la investigación. Lamentablemente, todo esto nos ha destruido. No sólo mataron a Jean Carlos, también mataron a su familia. No puede volver a suceder algo así”, cerró.