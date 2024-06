Martín y Furia se ven las caras en el mano a mano más intenso de la temporada: cuándo es

En una emocionante y tensa jornada dentro de la casa de Gran Hermano, Bautista y Emmanuel lograron escapar de la placa de eliminación gracias al voto del público. Esto deja a Furia y Martín en un enfrentamiento directo y definitivo que se resolverá en la gala de eliminación del martes por la noche.

Furia, visiblemente afectada, expresó sus sentimientos en una confesión que dejó impactados a los espectadores y seguidores del reality.

“Me angustia”, admitió, revelando cuál considera que fue su mayor error en el juego. Este sincero desahogo ha generado una oleada de comentarios y teorías sobre su posible salida.

El anuncio de Santiago del Moro en su cuenta de Instagram

El conductor del programa, Santiago del Moro, utilizó su cuenta de Instagram, donde lo siguen más de tres millones novecientas mil personas, para anunciar que ningún participante dejará la casa en el día de hoy.

Sin embargo, confirmó que Furia y Martín se enfrentarán en un “picante y encendido mano a mano” durante la gala de eliminación que se celebrará el martes 18 de junio.

La tensión llegó a un punto álgido cuando Furia irrumpió en la parrilla, donde Martín y Nicolás estaban preparando algo junto a Arturo. Sin mediar muchas palabras, Furia lanzó una serie de acusaciones contra Martín.

“Este tontito (señalando a Nicolás) no entiende lo que pasa. Yo defendí a tus amigos y vos deberías estar afuera por codicioso. No te vas a ir porque tenes un perro ¡Oportunista! No te mereces ese cachorro, te lo regalo dios para curar tu maldad, no te lo mereces”, disparó Furia.

¡La violencia sigue! Furia continúa con los ataques a Martín en Gran Hermano 2024: “Oportunista”

Juliana Scaglione, al salir al patio y ver la acalorada discusión, intervino con un comentario que reflejaba la frustración de muchas de las chicas de la casa: “Tengo la esperanza que algún día las cosas van a cambiar y las chicas van a dejar de ser vistas como unas ‘locas’ y ‘emergencias’ como decis vos”.