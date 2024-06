Una niña de 6 años encontró en Furia de Gran Hermano a su ejemplo a seguir para superar el cáncer

Antonella Guebara pasaba sus días preparando tortas por encargo, mientras cuidaba a sus dos hijos hasta que una noticia devastadora sacudió su vida: el cáncer de su hija Olivia, de seis años. Desde entonces la niña buscó identificarse con alguien y esa persona es Juliana Scaglione, una de las jugadoras que más da de que hablar en Gran Hermano.

“A Oli la sacamos directo del jardincito, de su preescolar, a vivir prácticamente en el Garrahan”, contó Antonella en una entrevista e hizo referencia al tratamiento para curarse que está realizando la niña, quien padece Tumor de Wilms que, en su caso, está alojado en los dos riñones.

Antonella estuvo en cada una de las quimioterapias que enfrentó su hija. En esas largas horas, Olivia tuvo un momento epifánico. “Yo quiero ser como ella”, dijo, señalando la pantalla. Ahí fue cuando Furia de Gran Hermano, apareció en su vida.

Olivia, una niña de seis años, es fan de la jugadora de Gran Hermano.

La participante del reality show inspiró a Oliva con sus corazones rosados sobre la cabeza desnuda, los ojos azules enmarcados en un rostro de líneas y sombras en tonos vibrantes. Una especie de estrella de rock glam en el reality más visto del país.

Así, en el doloroso proceso de ver cómo a su hija se le empezaba a caer el pelo, Antonella descubrió cómo la niña se reflejaba en el personaje de un programa de televisión, que no era de los canales infantiles tradicionales.

Un día saliendo de terapia intensiva, Olivia y su mama ingresaron a una habitación común y estaba la televisión prendida. Justo apareció Furia y a la niña le brillaron los ojos. “Oli la vio, se alegró de repente. Furia da esa imagen de mujer fuerte, poderosa, totalmente rapada”.

‘Yo no voy a estar mal, no voy a llorar porque yo me quiero ver como ella”, fueron las palabras de la niña a su mamá, que no pudo evitar alegrarse por la fortaleza con la que afronta la enfermedad.

Al poseer defensas muy bajas, Olivia no puede estar al aire libre, ni recibir visitas, y pasa la mayor parte del tiempo en su casa. Maquillarse como Juliana Scaglione y pintar a su papá y a su hermano con el “look furioso” se volvió su pasatiempo favorito.

A través de su cuenta de TikTok (@anto.guebara), la madre de Olivia sube el día a día de su hija, donde se la ve con su vincha de flores como las que ha usado Scaglione o disfrutando de infusiones en una taza con un estampado cartoon de la entrenadora.