Furia hizo un repudiable comentario sobre el VIH y Fundación Huésped respondió: “Un diagnóstico no te define”

En la casa más famosa del país, Furia es una de las participantes más controversiales y con más apoyo de la gente. Por su fuerte carácter, la concursante se ganó el corazón de los televidentes y ha logrado imponerse en Gran Hermano. Sin embargo, Juliana Scaglione realizó un desafortunado comentario sobre el VIH (SIDA) y desde Fundación Huésped brindaron información para “romper con los prejuicios y la estigmatización” sobre este virus.

Mientras conversaba con Emmanuel Vich, Furia comentaba la tensa relación que surgió entre ella y Marisol, la pareja de Martín Ku. “Tintu es una gran actriz. Coy, me di cuenta, sé que no podías hablarme pero me di cuenta cómo te trataba y de que a mí no me podía ni ver”, comenzó.

Y siguió: “A mi no me podía ni ver. ¿Saben lo que se siente cuando alguien te tiene envidia y bronca? Conectó con toda la casa pero conmigo no. ¿Yo que tengo? ¿HIV (VIH en español? ¿Tengo olor a mierd*? ¿Qué tengo?”.

Fue esta última frase la que causó enojo e indignación en los seguidores de Gran Hermano, ya que, a sus ojos, Scaglione ya cruzó un límite y el programa debe hacer algo al respecto. Por esta razón, expresaron su repudio en las redes sociales y etiquetaron en diversos posteos al conductor Santiago del Moro.

El objetivo de los internautas es que el programa aborde la problemática e informe sobre el daño que pueden causar ese tipo de comentarios. Por esta razón, también mencionaron a Fundación Huésped en varias publicaciones.

La organización argentina opera desde 1989 en “áreas de salud pública desde una perspectiva de derechos humanos centrada en VIH/sida, otras enfermedades transmisibles y en salud sexual y reproductiva”.

El objetivo de quienes forman parte de Fundación Huésped es “desarrollar investigaciones científicas y acciones de prevención y promoción de los derechos para garantizar el acceso a la salud y reducir el impacto de las enfermedades con foco en VIH/sida, hepatitis virales, enfermedades prevenibles por vacunas y otras enfermedades transmisibles, así como en salud sexual y reproductiva”.

Asimismo, cuentan con una página web y perfiles en redes sociales donde comparten información de forma clara y precisa. Por este motivo, la organización realizó un hilo en la red social X, antes Twitter, donde “tiraron data sobre VIH”.

“Siempre es una buena oportunidad para aprender: la información confiable y basada en evidencia puede ayudarnos a romper con los prejuicios y la estigmatización”, comienza el hilo.

“El VIH no presenta síntomas. Tampoco podemos asumir que alguien tiene o no VIH por su apariencia física o por su orientación sexual. La única forma de saber si una persona vive con el virus es haciéndose un test. Y solo la persona que vive con VIH puede contarlo”, remarcó la organización.

En adición, destacaron que es “importante saber que el VIH solo se transmite por 3 vías: en las relaciones sexuales sin protección, por el contacto de sangre con sangre o durante el embarazo, el parto o el periodo de lactancia Y todas son prevenibles”.

A modo de síntesis, explicaron que “tener relaciones sexuales usando preservativo, un estornudo, un abrazo, un beso, la picadura de un mosquito, compartir una toalla o el baño, no transmiten el virus”.

Por último, Fundación Huésped hizo hincapié en el hecho de que “un diagnóstico de VIH no te define”. “Una persona que vive con el virus y accede al tratamiento puede tener una buena calidad y convertir al VIH en una enfermedad crónica. Incluso, si sostiene el tratamiento de manera adecuada, no se transmite el virus por vía sexual”, concluyeron.