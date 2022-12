Agotamiento pospartido: lo que le costó al cuerpo de los hinchas la Copa del Mundo

La copa del mundo que obtuvo Argentina fue una alegría arrolladora que se llevó un mes de estar pendiente de cada instancia. Finalmente ya está la copa en este suelo y ¡a qué costo! Además de la emoción, lo cierto es que cada hincha, salvando las distancias con los jugadores en la cancha, le puso el cuerpo a cada partido. Messi y su magia cerca del arco elevaban las palpitaciones hasta escucharlas, cada penal al arco del “Dibu” nos hizo transpirar como locos y ponerle toda la fuerza. Casi estábamos jugando el partido, por televisión.

Gritos, enojo, llanto, abrazos, banderas que se levantan y emocionan, todo eso no fue gratis para muchos. Es que los relatos de a quienes el cuerpo les pasó factura se repiten.

“Después del último partido quedé agotada, no era para menos, me tuve que acostar”, asumió Andrea. Y eso que dijo no ser una fanática futbolera pero a esto había que ponerle el corazón. “Es que fue un altibajo de emociones: alegría, luego lo increíble y el enojo, otra vez la tensión y así todo el tiempo, en un momento me dolía tanto la cabeza y me sentía tan cansada que lo vi tirada en el sillon”.

Martín destacó que es habitual que vean fútbol en familia y suele sufrirse. Contó que es fanatico de Boca y está acostumbrado a esas situaciones. Sin embargo, esto claramente lo superó.

“Quizás por la instancia en la que estábamos, esta sensación que en otras ocasiones había sido solo nerviosismo se fue convirtiendo en algo que generó cierto agobio con el transcurrir de los partidos”, aceptó. “Por un lado, porque sentí que en mi caso era distinto a lo que podía vivir con otros partidos, y por otro por la sensación de que en el contexto en el que estamos hemos estado esperando con todas las esperanzas volcadas hacia un resultado que fue por suerte el que terminó siendo”, contó.

Resaltó el hecho de que que este mundial tuvo la particularidad de que cada partido tuvo su dosis de tensión así que cuando se llega al encuentro con Países Bajos fue cuando por primera vez en años de ser futboleros sintió un agobio muy particular que nunca había conocido: “Como si hubiese tenido altas las pulsaciones durante un tiempo, como haber corrido durante mucho tiempo y que cueste que se normalicen. Eso me provocó cierto estrés y cuando empecé a hablar con seres cercanos les había pasado lo mismo: mucho cansancio, fatiga, dificultad para que bajen las pulsaciones y la sensación de que esto se venía acumulando”. Como si fuera poco, las chances de reponerse se acotaron ya que se sumó cierto insomnio. Aceptó que el último partido le generó mucho estrés y más ver que sufren “literalmente” personas cercanas.

En la cancha

Nilda Bautista, es psicóloga social y aseguró que varios pacientes le consultaron por este tipo de cuadros. Es que dijo que para el hincha que lo ve por televisión es casi como estar dentro de la cancha.

Dijo que puede durar días y que depende mucho de la persona y de las vivencias previas: esto es acumulativo. Se suman un partido tras otro en condiciones de tanta tensión pero si además la persona ya estaba estresada o complicada por algo, empeora y es más difícil reponerse.

Argentina vs Polonia, asi se vivió el emocionante partido en el centro de Mendoza, poca concurrencia en escuelas primarias y secundarias. Foto: Mariana Villa / Los Andes

“Siempre decimos que el tema del fútbol es una manera de poder sacar afuera las emociones, esto de poder vivir el partido como protagonista, estar dentro, sentirte un jugador más”, explicó. “El estrés vivido, nada menos que querer ser campeones, estar dentro del partido, toda esa movilización de emociones y el estrés que ha producido cada partido y sobre todo el último ha hecho que la gente se haya desbordado, entonces se produce este agotamiento del post partido”, continuó.

Comentó que la gente ha consultado porque hay quienes han sentido que se morían, que les iba a dar un infarto o que con ese descontrol de emociones perdió la voz. Se trata de un cúmulo de síntomas asociados a este estrés excesivo.

“A medida que se va relajando el sujeto queda ese desgano, ese cuerpo totalmente sin fuerza porque fue tanto el esfuerzo que se puso en las emociones de querer llegar a ser campeones que estos son los resultados”, detalló y agregó que no es un tema menor que lo argentinos le pongamos tanta pasión al fútbol.

“Las dos noches anteriores a la final dormí poco e intermitente, y el domingo, ya feliz y relajado, me quedé dormido post partido, un poco porque me relajé y un poco por el cansancio acumulado”, contó Gerardo.

Efectivamente, la carga ha sido acumulativa y ni hablar si se tiene en cuenta que estamos nada menos que en diciembre, pleno fin de año.

“Desde que empezó el mundial, el primer partido se perdió y desde entonces el esfuerzo de acompañar es el cúmulo de todo lo vivido. Ahí se juegan todas estas emociones: la esperanza, la ilusión, lógicamente que fue acumulativo”, remarcó la licenciada.

Dijo que puede ser capitalizado de manera positiva, como aprendizaje: “Si lo vemos desde un punto de vista constructivo, desde la perseverancia, la esperanza se puede construir y nos podemos reinventar como argentinos en la situac y contexto que nos toca vivir a cada uno, desde allí sería construir en la esperanza, pero si nos quedamos solo en la felicidad de ser campeones y en la rutina no nos ubicamos desde el aprendizaje, porque cada partido y la elección nos dejó una enseñanza, no deja una buena construcción”.

Hasta el límite

Para muestra de la situación extrema basta señalar que dos hombres murieron de un infarto en el Valle de Uco durante la final del Mundial. En Tunuyán la víctima salió al patio de su casa antes del alargue del partido y se descompensó. En Tupungato el paciente fue llevado hasta el hospital donde se constató el deceso.

El cardiólogo Alejandro Saracco dijo que situaciones de estrés intenso, como fueron estos partidos, repercuten en el cuerpo de las personas. Apuntó que en pacientes con enfermedades cardiológicas ha habido más consultas, pero dijo que no parece significativo en términos estadísticos respecto de otros fines de año.

Explicó que después de estas situaciones aparecen eventos postraumáticos que llevan a un aflojamiento, como si se hubiese rendido un examen, pero a nivel cardiovascular hay cambios a nivel corporal y en pacientes con enfermedades cardiológicas pueden haber evento cardiacos.

“Está demostrado que situaciones de estrés en otros mundiales en Europa aumentaron los infartos”, resaltó.

Desde el ministerio de Salud de Mendoza aseguraron que por el mundial se triplicaron los llamados de emergencia. La ministra de Salud, Ana María Nadal, reconoció que “en 6 horas, los llamados al Servicio Coordinado de Emergencias triplicaron lo que en un domingo habitual son 24 horas de llamadas”

“Hemos tenido 200 de las causas relacionadas directamente con los festejos del Mundial, que tienen que ver con heridas cortantes, riñas, accidentes y el politraumo en general; aunque también con dolores de pecho y cuadros de ansiedad”, relató Nadal. Además, contó que “aumentamos más de un 50% lo que son las consultas habituales en los días de guardia”.