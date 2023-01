El Mundial de Fútbol Qatar 2022 será eterno, en especial para los argentinos que vimos a la Selección Argentina alzarse con la gloria y ganar la tercera Copa del Mundo en la historia de los Mundiales FIFA el 18 de diciembre de 2022, luego de que el equipo dirigido por Lionel Scaloni y comandado por Lionel Messi derrotara por penales a Francia en la final. Así como quienes ya vieron a Argentina campeona en 1978 y en 1986, las generaciones venideras escucharán heroicos y épicos relatos referidos al Mundial de Qatar, a “La Scaloneta”, a las manos milagrosas del “Dibu” Martínez y a la fantástica Copa del Mundo que jugó Messi.

Así como los partidos en sí y los resultados propiamente dichos, otra gran cantidad de “misceláneas” que rodearon al Mundial de Qatar 2022 quedarán en la memoria de los argentinos. Y, entre ellas, se destacan las participaciones y análisis de Jorge D’Alessandro, un ex arquero argentino y quien actualmente se desempeña como columnista en el pintoresco programa español “El Chiringuito de Jugones”. Y es que, en un programa donde abundaron (y abundan) los comentarios y opiniones en contra de Argentina y de Lionel Messi -quizás basados en el enojo de los madridistas por las humillaciones constantes a las que Messi los sometió en distintos partidos mientras estaba en el Barcelona, sumado a la negativa de jugar para la Selección de España y priorizar a la Argentina-, los aportes de D’Alessandro se han convertido en memorables para el público argentino. Sobre todo con ese agregado cuasi heroico de “jugar de visitante” en un programa donde prácticamente se “endiosó” a la figura francesa Kylian Mbappé en la previa a la final, el mismo Mbappé a quien meses antes había denigrado la prensa española por especular con su traspaso al Real Madrid para, finalmente, rechazar la oferta y decidir seguir en el PSG (precisamente con Messi).

Jorge D’Alessandro, el ex futbolista argentino que perdió un riñón durante un partido y es furor en “El Chiringuito”. Foto: Twitter @pibedale

Pero Roberto Jorge D’Alessandro es mucho más que el “columnista simpático”, ese que se ganó el corazón de los argentinos con sus análisis y su férrea defensa de la albiceleste. Nacido en Buenos Aires el 29 de julio de 1949 (actualmente tiene 73 años), D’Alessandro es un ex futbolista. Fue campeón en San Lorenzo de Almagro y luego siguió su carrera en España, donde se convirtió en un símbolo de la ya extinta Unión Deportiva Salamanca (jugó durante casi 10 años y alcanzó el récord de 334 partidos jugados).

Una grave lesión en 1978, que le generó el desgarro de uno de sus riñones y la posterior extirpación de ese órgano, podría haber precipitado el final de su carrera como futbolista. Sin embargo, luego de esa lesión y a pesar de las recomendaciones médicas, D’Alessandro volvió a las canchas y -con un trabajado entrenamiento y una serie de cuidados- jugó durante 7 años más, hasta que se retiró definitivamente en 1985.

Entre 1989 y hasta 2013, el argentino D’Alessandro se desempeñó como director técnico de 10 equipos del fútbol español, entre los que se destacó el ya mencionado Salamanca y el Atlético de Madrid en la temporada 1994 - 1995. Y, cuando todavía se desempeñaba como DT, comenzó su carrera como comentarista y analista deportivo en distintos medios españoles.

Jorge D’Alessandro, el ex futbolista argentino que perdió un riñón durante un partido y es furor en “El Chiringuito”. Foto: Twitter @FabianFrutos63

Jorge D’Alessandro, el columnista preferido de los argentinos en “El Chiringuito”

“Argentina cambió el fútbol mundial, cambió la táctica mundial. Argentina cambió, el mediocampo cambió de estilo. Porque ya el 4-3-2-1; ¡fuera! El doble pivote, ¡fuera! Brasil juega con Casemiro, ¡fuera! España juega con Carrozas en el mediocampo, ¡fuera! ¡Ganó el vértigo, el fútbol cambió! Los 3 volantes de Argentina vuelan... Vuelan, ¡es otro fútbol, presidente! El pivote, ¿¡qué pivote!? Argentina jugó con 3 tipos que vuelan y generó algo diferente. Aunque hubiera perdido, hubiera cambiado el fútbol. Y eso es lo que yo tengo que analizar. Le comió la partida con 3 volantes que no lo esperaban. Porque cuando Mbappé, gracioso, nos dice que el fútbol argentino está obsoleto y es lento, llamamos a Enzo Ferrari. ‘Enzo, mandanos 3 Fórmula Colorado. Y a Ecclestone, porque tenés que llamar a Ecclestone porque el chico Mac Allister juega en el Brighton. Entonces hicieron así (NdA incluye gestos con sus dos manos en alusión a la velocidad de los volantes argentino): ¡Fts, fts, fts, fts! ¿Tchouameni? Tieso. ¿Griezmann? Adiós. ¿Rabiot? Adiós. ¿¡Qué me están contando!? Ahí estuvo el partido. Y Messi, que leyó el carril del 8, se metió y jugó solo Messi. ¡Todavía está solo! Y cogió la capa esa, y anda solo. Y Dechamps, este que pega palmadas, ¡no lo vio!”

Jorge D’Alessandro, el ex futbolista argentino que perdió un riñón durante un partido y es furor en “El Chiringuito”. Foto: Twitter @pibedale

Menos de 2 minutos, aunque suficientes para meterse en el corazón de todos los argentinos y para dar lugar a una catarata de frases memorables, de memes y de videos cortos. En la edición de “El Chiringuito” posterior a la consagración de Argentina en Qatar, Jorge D’Alessandro se “paró de manos” ante los otros columnistas del programa español y, con un análisis que se asemejó más a una cátedra, dejó en silencio a sus compañeros. A tal punto de que, cuando terminó, despertó los aplausos del público presente en el programa.

Y es que D’Alessandro “bancó los trapos” de Argentina en el programa que llegó a caracterizarse por hacer fuerza para que cualquier selección ganara la Copa, menos Argentina. O esa es la sensación que dio.

Pero no es la primera vez que D’Alessandro defiende al fútbol argentino en el programa deportivo del prime time de la TV española. Sus cruces con el también ex arquero argentino Hugo Orlando Gatti han quedado para la historia, sobre todo porque Gatti se ha convertido en un crítico acérrimo del juego argentino, mientras que D’Alessandro lo defiende.

Jorge D’Alessandro, el ex futbolista argentino que perdió un riñón durante un partido y es furor en “El Chiringuito”. Foto: Twitter

Incluso, otra de las intervenciones memorables de D’Alessandro en “El Chiringuito” se dio cuando el ex arquero y hoy columnista disparó que en España “hasta el 46 no se sabía jugar al fútbol”. Lo hizo en alusión a una gira legendaria que el Club Atlético San Lorenzo de Almagro hizo por aquel país en 1946 y que incluyó dos victorias del equipo argentino contra la Selección Española (una de ellas, goleada 6 a 1). En sintonía con lo que reportaron las crónicas de aquella jornada, D’Alessandro insistió que la gira de San Lorenzo y la influencia del fútbol argentino “revolucionaron” al fútbol español.

D’Alessandro jugador y la lesión que anticipó su retiro, aunque no sin pelearla antes

Con apenas 19 años, Jorge D’Alessandro debutó en San Lorenzo de Almagro en 1968. Y aunque le tocó estar a la sombra de grandes baluartes, como Carlos Buttice y Agustín Irusta, fue parte del equipo que pasó a la historia con el apodo de “Los Matadores”. D’Alessandro fue campeón con San Lorenzo en 1974, aunque no era titular.

Jorge D’Alessandro, el ex futbolista argentino que perdió un riñón durante un partido y es furor en “El Chiringuito”. Foto: Twitter @Centrojas

En 1974, una gira llevó al Ciclón a jugar a España y “El Gordo” D’Alessandro fue titular en el partido contra la UD Salamanca. Su desempeño en el arco azulgrana despertó el interés del equipo español, que lo contrató para esa misma temporada. D’Alessandro fue arquero de la UD Salamanca durante 9 temporadas y se convirtió en un referente en el club (los 334 partidos que jugó allí lo colocaron entre los récords). Durante ese período en el club -hoy, desaparecido-, D’Alessandro ganó en dos oportunidades el Trofeo Zamora (1974 - 1975 y 1976 - 1977), un reconocimiento a los arqueros que menos goles reciben en la Liga Española.

Pero fue el primer día de 1978 cuando Jorge D’Alessandro viviría un episodio que condicionaría su carrera como jugador. El 1 de enero de 1978, en San Mamés, El Athletic Bilbao y el Salamanca se enfrentaban por la Liga Española, y en una jugada dividida, D’Alessandro fue golpeado con la rodilla de un rival a la altura de uno de sus riñones.

El entonces arquero se repuso del golpe y pudo terminar el partido sin ninguna dificultad. Sin embargo, después del partido, D’Alessandro se sintió mal y fue ingresado de urgencia a una guardia. Allí detectaron que uno de sus riñones se había desgarrado y se había partido en dos. Tras someterlo a una nefrectomía, le extirparon el riñón dañado y los médicos le recomendaron abandonar de manera anticipada el fútbol (D’Alessandro tenía 28 años).

“Me lo extirparon (NdA: al riñón), y la Mutualidad me dijo que me daba medio millón de pesetas y que me retirara. Quise continuar jugando y la Federación me hizo firmar un escrito en el que yo me hacía responsable de cualquier lesión. Volví a jugar al cabo de tres meses, en los que me entrené mañana y tarde e hice un millón de abdominales, porque en la operación me los partieron. Fui titular otros siete años, hasta 1985″, relató D’Alessandro en febrero de 2003, cuando aún era entrenador de la UD Salamanca, al medio español ABC Deportes.

Todo marchaba sin inconvenientes en su regreso, hasta que el 13 de octubre de 1983 sufrió una nueva lesión que sería el comienzo del fin de la carrera de Jorge D’Alessandro. Fue en un partido entre la UD Salamanca y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. D’Alessandro chocó contra un jugador merengue y sufrió una lesión de menisco y de ligamento cruzado externo, que lo alejó de las canchas durante varios meses. Y cuando regresó, ya no logró recuperar la titularidad.

Jorge D’Alessandro, el ex futbolista argentino que perdió un riñón durante un partido y es furor en “El Chiringuito”. Foto: Twitter @OffsideStats

La trayectoria de Jorge D’Alessandro como entrenador

Arraigado al club tras casi 10 años en él, en la temporada 1989 - 1990, el argentino Jorge D’Alessandro tuvo su debut como entrenador de la UD Salamanca B. Y allí comenzó su vertiginosa carrera como director técnico que lo llevó a los bancos del Figueres, del Real Betis, del Atlético de Madrid, del equipo de Primera de la UD Salamanca (fue técnico en 3 temporadas discontinuas), del Mérida, del Elche, del Rayo Vallecano, del Gimnástic de Tarragona y del SD Huesca. En 2013 abandonó su carrera como DT.

Jorge D’Alessandro, el ex futbolista argentino que perdió un riñón durante un partido y es furor en “El Chiringuito”. Foto: Twitter @J8TA10

Siendo aún entrenador, Jorge D’Alessandro comenzó a andar su camino en los medios de comunicación como comentarista, columnista y analista deportivo.