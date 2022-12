Habló el periodista español que quería que Argentina perdiera por 4 a 0: “No me den las gracias”

Luego del triunfo de la Selección Argentina sobre Croacia en la primera semifinal por la Copa del Mundo, apareció el periodista español que quería que la albiceleste perdiera 4 a 0.

Juanma Rodríguez compartió un video en el que asegura que sus críticas hacia el conjunto argentino funcionaron a modo motivacional para que ganara el partido 3 a 0.

“Gracias a mi táctica motivacional, he conseguido que argentina se venga arriba y que despierte. La Selección Argentina de futbol, no me den las gracias, no hace falta, soy un hombre modesto”, expresó.

“Reconozcan que, gracias al Chiringuito, Argentina está en la gran final del Mundial”, dijo el español que había expresado su deseo de que el equipo de Lionel Scaloni quedara afuera del Mundial.

“Cómo sabía yo que había que agitar la coctelera, el árbol, para que el equipo de mi amigo Scaloni se plantara en la final del campeonato del mundo. Pero ahora queda lo más importante, volveremos a agitar a Argentina para que se proclame campeona del mundo, gracias a mí, Argentina está en el Mundial”, cerró.

Juanma Gutiérrez estalló contra la Argentina

A horas de que la Selección Argentina disputara el partido contra Croacia, Juanma Rodríguez cargó las tintas contra la scaloneta por los festejos de los futbolistas hacia los jugadores de Países Bajos ya que consideró que se incumplió el fair play.

“Espero y deseo que Croacia les meta cuatro”, expresó en el programa El Chiringuito TV. “Si tienen la suerte de pasar a la final, que sea Francia la que les meta seis”, agregó.

Lejos de calmar las aguas, el español se sumó a los críticos que pedían en las redes que otras selecciones “salvaran” al fútbol. “No jugará Argentina contra Croacia, será Argentina vs Resto del Mundo. Croacia debería llevar una camiseta de la ONU”, dijo.