¡No lo comparen más, por favor! Lionel Messi recibió el premio al jugador con más títulos en la historia

Lionel Messi fue reconocido una vez más por su inmensa carrera. Esta vez, la ocasión fue para recibir un trofeo especial: el premio al jugador más laureado de la historia por sus 46 títulos.La ceremonia en la que el diario Marca de España le otorgó este galardón se llevó adelante en Miami, en el Chase Stadium, la casa de su club en la MLS de Estados Unidos, en la que llegó acompañado de su mujer Antonela Roccuzzo y su familia.

“Me alegra que el premio lo haya diseñado un argentino y que haya estado involucrado un catalán”, destacóLeo.Sobre sus títulos, Messi se mostró agradecido por lo logrado y contó que aún quiere seguir sumando más: “Gracias a Dios pude cumplir todos mis sueños y más de lo que soñaba. Gané un mundial y es el trofeo que todos deseamos. Gané muchos títulos en Barcelona, en el PSG y acá también. El objetivo es seguir luchando por más cosas”.

“Siempre intento estar bien y rendir al máximo, no vine acá para retirarme como opinaron muchos, quise venir en actividad y dar lo mejor de mí. Me costaron algunas lesiones, pero hoy puedo volver para el tramo final de la temporada. Me siento fuerte y ojalá pueda terminar esto de la mejor manera”, afirmó el argentino sobre su presente en Inter Miami. Por otro lado, el capitán de la Selección Argentina volvió a hablar del Mundial 2026, aunqueno confirmó ni descartó su participación en la próxima Copa del Mundo: “Mi presencia en el próximo Mundial se verá, no me gusta mirar más allá sino disfrutar del día a día; no me lo pongo como objetivo”.

Además, Messi expresó su felicidad por lo vivido con los hinchas en el último partido con el seleccionado en el triunfo ante Bolivia por Eliminatorias, que marcó su regreso a jugar en el país después de casi un año. “Me alegró mucho sentir el Monumental cantando mi nombre contra Bolivia, después de pasar tantas situaciones malas, es algo hermoso de vivir”, dijo el 10.