El cortisol, la hormona del estrés

El cortisol, es la hormona del estrés, se activa en los momentos de amenaza, de alerta, de miedo e incertidumbre. Por ejemplo: si una persona va caminando por la calle, y la atracan, automáticamente le empieza a latir el corazón y todo el organismo se pone en marcha a generar adrenalina y unos segundos más tarde se activa el cortisol.

Fuimos creados perfectamente para funcionar en este plano, eso quiere decir que de una u otra forma el cortisol es necesario que exista, ya que al igual que la adrenalina, nos mantiene en ese estado de alerta y supervivencia necesario para subsistir. Acá lo más importante es conocerse y entenderse para que en momentos de alerta y estrés sepamos como manejar nuestro organismo.

El cortisol

¿Por qué es tan importante aprender a controlar el cortisol?

A lo largo de la historia se ha comprobado científicamente que el 90% de las cosas que nos preocupan, nunca suceden, pero nuestro cuerpo y nuestra mente lo viven como si fuera real. Ejemplo: si la misma persona que fue atracada, pasa nuevamente por la calle donde sucedió el hecho, y va mirando a los lados constantemente pensando que la van a robar, automáticamente el cuerpo empieza a segregar cortisol de la misma forma como si estuviese sucediendo realmente. Es decir, la mente y el cuerpo no distingue una amenaza real, de una imaginaria. Acá radica la importancia de informarse y educarse, ya que la mayoría de las personas viven intoxicados de cortisol. Sin saber primero el gran riesgo que implica para nuestra salud el estrés, el cual es uno de los principales ocasionadores de las enfermedades más graves. Y segundo, sin saber que la mayoría de las preocupaciones mentales son por cosas que aún no han sucedido.

Preguntas como: “y si no llego a fin de mes?, ¿y si mi jefe me echa?, ¿y si mi pareja me es infiel?” son un claro ejemplo de lo anteriormente mencionado, todavía no ha sucedido, pero la mente y el cuerpo lo van a tomar como que está sucediendo ahora, y empezará a segregar dicha hormona y traerá como resultado una salud física, mental y emocional severamente afectada.

Otro aspecto con el cual está relacionado el cortisol es con el aumento de peso. Está comprobado que, si una persona sufre constantemente de estrés, va a engordar, especialmente acumula grasa en la zona del abdomen.

Problemas

¿Cómo bajar los niveles de cortisol?

1. Ejercicios: Una de las formas más efectivas para combatir el estrés, la ansiedad y la depresión es practicar ejercicios con frecuencia. Si practicas ejercicios en campos al aire libre, en la naturaleza, lejos de la contaminación y la ciudad los resultados van a ser muchísimo más efectivos, ya que el entorno donde lo hagamos influye. La naturaleza nos ayuda a combatir las enfermedades mentales, a concentrarnos mejor y pensar con más claridad.

2. Educa tu voz interior: Vivir en constante alerta, angustia o tristeza impide encontrar la paz y el equilibrio, por eso tan importante concientizar los pensamientos positivos. La mayoría de las cosas que nos inquietan son un cumulo de micro preocupaciones que sumadas altera nuestro mundo interior. Para sustituir dichas preocupaciones hay que sustituir esos pensamientos por ocupaciones y acciones positivas y constructivas. Ocuparnos en planes, sueños, personas, aficiones, salir del bucle toxico que nos metemos muchas veces inconscientes. Nuestra voz interior tiene que ayudar a sacar nuestra mejor versión, motivarnos y ser nuestro mejor aliado. Cuidado con el autoboicot que nos lleva a fracasar y hacernos sentir desdichados, esa corriente de pensamientos negativos que no nos suman y nos bloquean.

3. No actúes ni respondas de golpe si tienes pensamientos negativos: Conviértete en una persona sabia y precavida, no es casual que Dios nos haya dotado de dos oídos y una sola boca, eso quiere decir que debemos escuchar más de lo que hablamos. Aprender a guardar silencios en momentos de estrés no solo es fundamental para el crecimiento, sino también ayuda a la salud de fugaz energéticas.

4. Se capaz de cambiar tu lenguaje: Emplea palabras que te acerque al optimismo, sustituyendo por ejemplo “problema” por “desafio”, “error” por “segunda oportunidad”. La manera en que te hablas tiene un gran impacto en como tus células se sienten. Busca lo positivo de cada situación.

5. Escribe: Cuando estes en un momento de bucle y tormento mental, escribe en papel el torbellino de pensamientos y luego obsérvalos, recapacítalos y reflexiónalos.

6. Meditación o mindfulness: En lo profundo e interno del ser humano, se han descubierto que existen potentes medios de curación como la introspección sana, la meditación y la oración. Uno de los aspectos positivos que genera el mindfulness, es la conexión con la respiración, se sabe que las personas que concientizan su respiración se les hace más fácil desconectarse del bullicio y del ruido mental. En pacientes oncológicos, en pacientes con enfermedades degenerativas y en los hospitales están empezando a implementar estas técnicas que ayudan a que las personas se relajen y vivan mejor.

7. Alimentación sana y consciente: en los alimentos encontramos varias opciones que nos ayudan a bajar los niveles de cortisol como por ejemplo omega 3 que lo encontramos en alimentos como: pescados, salmón, sardina, nueces, etc.

8. Haz ayuno de noticias y redes sociales: no sobrecargues ni sobre estimules tu cerebro de toxicidad, noticias negativas, contenido vacío y cosas que no te sumen. Utiliza tu teléfono, no dejes que el teléfono te utilice a ti. Conviértelo en un aliado y no en tu peor enemigo, o piedra en el camino.

Bienestar

Espero que hayas podido conectar con el mensaje y que puedas utilizar esta información a tu favor transformando lo aprendido en acción y la acción en un gran cambio positivo. Recuerda que Dios te lleno de magia y dones espirituales, mentales y físicos, aprende a darle un uso verdaderamente efectivo.