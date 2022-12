Video: argentinos se enteraron en pleno vuelo que habían salido campeones del mundo y lo festejaron como locos

Tras un infartante partido que dejó a varios en camilla, Argentina se consagró campeón mundial. Fueron más de 120 minutos de angustia que concluyeron con imágenes de impresionantes celebraciones tanto en Argentina como en otros países.

En ese marco, también hubo hinchas de la Selección que no pudieron disfrutar de la apasionante Final en directo. Es el caso de unos argentinos que iban en un vuelo y celebraron a los gritos de la hazaña de la Albiceleste.

“Nos informan que ya terminó. El resultado final fue 3 Francia, 3 Argentina, tanda de penales, acaba de finalizar... Argentina, campeón mundial”, anunció el capitán del vuelo.

Una pasajera captó las reacciones de las personas en un video, que antes de conocer el desenlace quedaron impactados al saber que la final llegó hasta los penales.

“¡Somos campeones!”, gritó la tripulante. El clip muestra la reacción de los pasajeros desde dos ángulos, cómo pasan de la angustia al saber del empate, hasta el festejo casi general en el avión.

El video tuvo miles de reacciones y se compartió como muestra de una pasión que no conoce de lugares ni momentos. “Esa gente tiene 10 años más de vida que los que vimos el partido”, escribió un usuario, en referencia al estrés que representó seguir la totalidad del encuentro en vivo.

Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar. “Bueno, che, no vieron el Mundial, pero el piloto tenía que poner algo de suspenso para ellos también”, “yo sufrí mientras el capitán lo decía, como si no supiera el final”.

Otro usuario compartió el mensaje que su padre envió a los pasajeros de la cabina: “Tengo una noticia para ustedes: ¡Somos campeones del mundo!”, dijo casualmente, después de reportar el tiempo estimado de aterrizaje. Esa frase bastó para desatar las celebraciones en el avión, donde una parte de los pasajeros vestían la camiseta albiceleste.

Los gritos despertaron a una mujer que estaba sentada en la primera fila del avión y se unió con aplausos al festejo. “La cantidad de infartos que se ahorraron es impresionante, jajaja. Fueron a la felicidad directa”, comentó un usuario.

Por otra parte, muchos se preguntan cómo alguien puede decidir un viaje cuando su equipo está jugando una final del Mundial. Aun así, todos compartieron el placer por ver las celebraciones, incluso muchos extranjeros: “Yo soy chilena y me emocioné mucho con Argentina. Felicitaciones”, o “Yo también festejé y no soy de Argentina”, expresaron en comentarios.