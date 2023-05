A tres meses del inicio de clases, hay escuelas con problemas edilicios graves

A tres meses del inicio de las clases, hay escuelas con problemas edilicios graves. Algunos colegios del Gran Mendoza ya tuvieron problemas en la continuidad de las clases por estos inconvenientes. Pese a que los reclamos de docentes y padres ganan las redes sociales, desde el Gobierno niegan una paralización de las obras y, aunque admiten demoras en algunas, afirman que la inflación no afecta los servicios ya adjudicados.

La meta de los 190 días de clases se ve condicionada por la falta de calefacción, techos que se filtran o por cañerías de agua que no funcionan.

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) viene denunciando las malas condiciones edilicias y lleva un monitoreo por seccionales. Pero desde la Subsecretaría de Infraestructura Elemental, del Ministerio de Infraestructura, afirman que “no hay obras paradas y se van resolviendo puntualmente conforme a las necesidades”, aunque reconocieron demoras por el gran volumen de trabajos.

Voceros de ese ministerio explicaron que la inflación no tiene un correlato en la demora de las obras o la dilación en la contratación de los trabajos que realizan las empresas constructoras en la refacción de escuelas.

Esto se debe a que por región hay un conjunto de empresas que trabaja normalmente con Infraestructura Elemental y no se hacen licitaciones cada vez que hay una necesidad.

“Son empresas que trabajan por zona permanentemente, no sólo en un techo, en la reparación de un piso, sino en labores más pequeñas también. Distinto es con la obra pública, donde sí se tienen que ir actualizando los valores de los contratos”, aclararon.

Reclamo “viral”

Un caso que se hizo “viral” en las redes sociales fue el del patio de la escuela Víctor Delhez, en Luján de Cuyo. En un video que se conoció hace algunas horas se muestra un playón con el piso roto y materiales apilados.

A las imágenes se le suma el relato de quien filma, que asegura que “se parece al patio del penal de San Onofre de El Marginal”, en alusión a la serie argentina que transcurre en una cárcel del conurbano bonaerense. Agrega que el establecimiento “no tiene ni bandera”.

“Nadie se hace cargo”, afirma quien filma, mientras sigue mostrando las condiciones del lugar donde los chicos pasan sus recreos.

Desde la comunidad escolar comentaron que los trabajos comenzaron el año pasado y que la obra se detuvo, “aparentemente porque no se les habían pagado los certificados y hasta el cerco perimetral se quisieron llevar”, según dijo una empleada.

Foto: José Gutierrez / Los Andes

Sin embargo, la explicación de Infraestructura es que la primera empresa, que empezó en 2022, no cumplió con las formalidades exigidas y por eso se tuvo que continuar con una nueva constructora que retomará los trabajos la semana próxima.

En este establecimiento de Drummond los trabajos están paralizados desde hace cinco meses. El delegado departamental del SUTE en Luján,César Maturano, explicó: “Es muy desgastante para los directivos reclamar en tanto tiempo y hacer tantas notas para que se concreten los trabajos. Y recalcó: “No son casos aislados, permanentemente tenemos edificios con problemas como el que se presentó en la escuela 1-430 Capitán de Fragata Carlos Negri, en Potrerillos, donde explotó la caldera y desde ese momento los chicos están con tareas en la virtualidad y los docentes cumplen el horario en un establecimiento educativo cercano”.

“Nadie sabe cuándo va a estar arreglado el problema. No se informa tampoco y ocurrió algo gravísimo porque la explosión fue con los chicos en el establecimiento”, agregó.

Respecto de lo sucedido, Infraestructura Elemental aclaró que “se descompuso un equipo de calefacción por aire caliente, no por gas, y el problema fue en la chimenea”. “Un sensor de temperatura se rompió y, como no se pudo conseguir el repuesto, se acordó con la directora que los alumnos estarán por 10 días con clases virtuales”, aclararon.

En Capital el tema recurrente es la falta de agua en las escuelas. Sólo en este primer trimestre desde el inicio de clases se han visto afectadas por falta del suministro la escuela Reta, Río Mendoza y Cerro de la Gloria.

“Es el drama de todos los años y ahí se pasan la pelota entre Aguas Mendocinas y la DGE, porque mientras unos dicen que no es la presión, en el Gobierno dicen que no es la escuela. Mientras se ponen de acuerdo se terminan cortando las actividades, o los chicos se quedan durante su turno sin agua porque no hubo tiempo de avisar para que los retiren”, señaló una docente que prefirió resguardar su nombre.

Foto: José Gutierrez / Los Andes

“Las decisiones se van tomando sobre la marcha. Y las condiciones no están dadas para que los docentes podamos sostener una actividad virtual, sin una plataforma institucional donde subir los contenidos y con el tiempo que ello requiere. Muchas veces los superiores se quedan esperando la respuesta de Infraestructura o de Aysam”, aseguró el delegado gremial de Capital, Darío Gereduz.

La escuela Eva Perón fue otro de los establecimientos en los que hubo demandas de la comunidad, por ejemplo, con daños estructurales en el techo y este año se iniciaron los trabajos. El albergue tenía filtraciones en el cobertizo.

Hace un mes se comenzó a realizar el recambio completo de un sector de la cubierta con el objetivo de que las obras concluyan a fines de mayo y los alumnos albergados puedan utilizar ese enorme espacio libre de filtraciones. Se trata de 1.700 metros cuadrados de techo en el ala Oeste del establecimiento, donde hay habitaciones y un importante grupo sanitario de niñas y varones. Los trabajos incluyen la colocación de chapa de zinc enmalletada con una capa de poliuretano que funciona como aislante. La inversión es superior a los $100 millones y está previsto que culmine en mayo.

También en Cuidad, la escuela Domingo Faustino Sarmiento tuvo un comienzo de clases con inconvenientes por falta de agua. Durante días los alumnos no tenían agua ni para lavarse las manos y las condiciones de higiene no eran las óptimas.

Fue tal el problema y el malestar en los padres, que elevaron una nota al director General de Escuelas, José Thomas, para que él mismo se pusiera al frente del reclamo, aunque las reparaciones edilicias le corresponden a la cartera de Infraestructura, a cargo de Mario Isgró.