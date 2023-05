Cuatro obras de Vialidad Nacional tendrán demoras por la inflación

La obra pública se resiente por la disparada de los precios de acuerdo a los índices de inflación. La confirmación llegó desde Vialidad Nacional quienes dialogan con las empresas para establecer nuevos plazos de ejecución y evitar que los trabajos se paralicen.

Guillermo Amstutz, jefe del Cuarto Distrito Mendoza de Vialidad Nacional, confirmó a Los Andes que los aumentos por inflación modificaron los costos financieros de la Variante Palmira, la doble vía Mendoza San Juan (Ruta 40), los trabajos en los puentes sobre la Ruta 40 a la altura de Ugarteche y el Túnel Caracoles (Alta Montaña).

Las variables macroeconómicas no sólo pulverizaron los ingresos de millones de familias, sino que impactan de lleno en la propia gestión nacional que no le encuentra la vuelta. Vialidad Nacional tiene varios dolores de cabeza en Mendoza por obras que se están ejecutando pero que dado el aumento en los materiales y algunos aspectos relacionados a máquinas, terminarán después de lo previsto.

“La voluntad de todos es continuar y encontrar un punto de equilibro”, se esperanza Guillermo Amstutz mientras trata de tener certezas sobre al futuro de algunas obras. El funcionario de Vialidad Nacional explicó que los índices inflacionarios mensuales chocan con el sistema de pagos a 60 días. “En dos meses tenés un 15% de aumento aproximadamente y en una obra de 500 millones por cada certificado, es un monto muy grande”, indicó.

Las obras

Amstutz aclaró que el problema radica en las obras que tienen contratos vigentes de hace varios meses y aclaró que las más recientes tenían previstos estos costos financieros altos por lo que no verán inconvenientes en su ejecución.

Una de las obras viales es la del Túnel Caracoles, en la parte que le corresponde a Vialidad Nacional. Se trata de la Adecuación del Túnel Caracoles – Sistema Cristo Redentor, en la Ruta Nacional 7 en una extensión de tres kilómetros que está ejecutando la UTE Rovella Carranza & Mota Engill.

La variante Palmira estaría terminada en 4 meses Es una de las obras más importantes y estratégicas de Mendoza, tiene la mira puesta en potenciar el Corredor Bioceánico. Con la variante Palmira, se podrán desviar los vehículos de carga pesada que circulan por la Ruta 7 con dirección a Chile, sin tener que atravesar calles o avenidas del Gran Mendoza. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Este proyecto tiene además otros inconvenientes que obligaron a demorar el ritmo y es el hallazgo de viejas estructuras de madera por lo que “todavía no tenemos una solución técnica a eso”, indicó el ex intendente de Las Heras. Pero en caso de encontrarla, estará el componente económico que aportará a las demoras en los trabajos.

La Variante Palmira tenía todo encaminado para inaugurarse este año, pero el propio Amstutuz confirmó que será el año próximo. También recordó que cuando llegó al cargo, con la gestión de Alberto Fernández “la obra estaba totalmente paralizada hacía un año y largo, previo a este Gobierno y ahora nos ha tocado esta etapa brava”, sostuvo.

La última obra vial que tendrá demora es la doble vía Mendoza-San Juan (Ruta 40) que lleva adelante la UTE Chediak-Ceosa. La primera etapa de esta obra arrancó en agosto del 2021 y consiste en una duplicación de calzada de 17 kilómetros desde el Aeropuerto Francisco Gabrielli (km 3.305) hasta el empalme con la ruta provincial 34 (km 3.323), en Jocolí Viejo (Lavalle).

Túnel Caracoles. Prensa Presidencia

El cuarto proyecto es el conocido como “los puentes caídos” que es la reparación que lleva adelante la firma Vialmani sobre los puentes en Luján de Cuyo. En febrero del 2021 una tormenta provocó crecidas en los arroyos secos que atraviesan la Ruta Nacional 40 provocando la caída de un puente. A la altura de Anchoris (exactamente en el kilómetro 3.250), la crecida del arroyo Los Pozos, ocasionó el derrumbe del puente que lo cruza en la mano Sur-Norte (la que está hacia el Este).

En ese momento, desde Vialidad Nacional se trazó un bypass ubicado a pocos kilómetros del arroyo Chañares Sur, y Chañares Norte, donde en febrero de 2020, también hubo un colapso que provocó cortes. Por lo tanto son dos los puentes que deben ser reparados.

Guillermo Amstutz indicó que las empresas “no quieren perder plata ni tampoco el trabajo” por lo que charlas van camino a un punto de equilibrio. Descartó renegociación de contratos y todo apunta a estirar los plazos de ejecución . “Y no quiero que ninguna obra se detenga porque se deteriora y cuando volvés a retomarla, no lo hacés nunca como cuando la dejaste. Es mucho más complicado”, precisó el funcionario aunque hasta el momento no confirmó acuerdos con las firmas involucradas.