Cornejo pedirá al Gobierno nacional reactivar dos obras que están paralizadas

El gobernador Alfredo Cornejo aseguró que la obra pública con financiamiento nacional “está paralizada”. En una conferencia de prensa en San Carlos aseguró que le pedirá al Gobierno nacional para que, por lo menos, terminen la Variante Palmira y los trabajos en los dos puentes destruidos en la Ruta 40.

La Variante Palmira se licitó en 2017, es decir, hace casi siete años, y los dos puentes de la Ruta 40: Chañares y Los Pozos colapsaron en febrero de 2020 y 2021. “Esas dos obras yo las doy por parada, por más que están licitadas, por más que hay un contratista, yo las doy por parada”, explicó Cornejo.

“La obra pública estaba parada ya hace bastante tiempo, antes del inicio de este nuevo periodo”, esgrimió el sancarlino. Al respecto, prometió que pondrá el “énfasis” para que el Gobierno nacional gire los fondos necesarios.

Con respecto a las obras con financiamiento de la Provincia, el mandatario provincial aseguró que “no está parada” pero si reconoció que no tienen un ritmo normal de trabajo. “Está ralentizada por falta de financiamiento, estamos estirando plazos, renegociando con las empresas, mirá, terminámelo en tres meses, en seis o nueve, pero no queremos dejar parada ninguna de las obras públicas que son de competencia provincial y que está financiando la provincia”.

La otra situación que atraviesa Mendoza, es la falta del delegado en Mendoza en la Dirección Nacional de Vialidad. Guillermo Amstutz, quien ocupaba dicho cargo hasta este año, renunció y no fue designado un representante.

La preocupación por la obra pública es compartida por el sector privado. De acuerdo a Dalmiro Barbeito, presidente de la Cámara de Constructores Independientes de Mendoza, “la obra pública con financiamiento nacional y/o internacional está paralizada en un 80%”.

Barbeito explicó cuál es el problema de no tener un representante de la Provincia en este organismo: “El expediente administrativo de la obra tenés que cargarlo en un sistema y en ese sistema entra en un circuito de firmas de autorizaciones. Entonces lo autoriza el área correspondiente, el que lo recibe, el que lo aprueba y el que carga los fondos y el que gira los fondos para que se produzca el pago de los certificados de obra. Esas personas a nivel nacional no están nombradas”.

“Entonces lo que te dicen acá es que no tienen quien firme, no tienen referente con quien hablar. Y lo que está pasando administrativamente es que los expedientes están detenidos porque no los pueden cargar”, y completó que “es la primera vez que sucede”.

PREOCUPACIÓN EN CECIM

La Cámara tiene varias obras distribuidas a lo largo y ancho de la Provincia. En una radiografía de la lista de obras que tienen adjudicadas, aseguraron que “las obras nuestras están mayormente paralizadas”. Además, explicaron que debido a la falta de fondos de las pymes constructoras, 4000 personas perdieron su puesto de trabajo en lo que va del año.

“Las que tenemos paralizadas son: la construcción de la planta cloacal y red en General Alvear. Obras en Lavalle, Tunuyán, Santa Rosa y Maipú. La Cuenca Norte, y la Cuenca Sur, ambas pensadas para conectar barrios históricos de Godoy Cruz para mejorar la accesibilidad y las condiciones de vida. Cinco escuelas que tenemos adjudicadas pero que nunca llegó el financiamiento”.

“No son nuestras pero te puedo asegurar que las obras en la Ruta San Juan-Mendoza están paralizadas. También el Túnel Caracoles que está cerca del túnel internacional. En la Ruta 7 está paralizado el trabajo que estaban haciendo en el tramo de Las Avispas”, explicó el dirigente de las constructoras privadas.

La preocupación en el sector privada es muy alta, indicaron que, además de las obras ya paralizadas, si no se envían fondos, se verán obligados a “detener todas las obras”. “Desde la Cámara podemos decir que desde noviembre que no mandan fondos, que las obras con financiamiento nacional o internacional de empresas pertenecientes a la Cámara se encuentran paralizadas porque no mandaron más fondos y las empresas han tenido algún avance con recursos propios”.