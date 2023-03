Yanina Latorre se quejó del feriado del 24 de marzo porque también es su cumpleaños y la destrozaron

La periodista mediática Yanina Latorre volvió a ser centro de atención en las últimas horas en Twitter después de publicar una historia en su cuenta personal de Instagram quejándose sobre el feriado del 24 de marzo.

La panelista de LAM apuntó contra Cristina Fernández de Kirchner -aunque el Día de la Memoria se oficializó en la Ley 25.633 de 2002- por convertir ese día en feriado argumentando que además es su cumpleaños y que le cambia la forma de llevarlo. “No está bueno que te cambien la sinergia de tu cumpleaños a la mitad de tu vida, Cristina, ¿qué hiciste?”, dijo la periodista.

Yanina se involucró en un tema sensible para la sociedad argentina ya que el 24 de marzo es feriado por el Día de la Memoria que tiene como objetivo recordar a las víctimas del genocidio perpetrado por la última dictadura militar de 1976, mediante un golpe de Estado.

“El 24 de marzo, de repente, desde que existen los kirchneristas, es feriado”, comenzó diciendo en el video que publicó en Instagram. En las redes sociales recibió críticas de todo tipo. Muchos la trataron de “tilinga” y por esa palabra se hizo tendencia en Twitter.

Algunas de las críticas a Yanina Latorre en redes. Foto: captura de pantalla / Twitter.

Algunas de las críticas a Yanina Latorre en redes. Foto: captura de pantalla / Twitter.

Algunas de las críticas a Yanina Latorre en redes. Foto: captura de pantalla / Twitter.

Algunas de las críticas a Yanina Latorre en redes. Foto: captura de pantalla / Twitter.

Algunas de las críticas a Yanina Latorre en redes. Foto: captura de pantalla / Twitter.

El video fue compartido por el usuario de Twitter @GuidoCattaneo y hasta el momento cuenta con más de 1 millón de reproducciones y miles de comentarios criticando a la periodista por sus declaraciones sobre el 24 de marzo.

La excompañera de programa en LAM, Nancy Pazos, estalló contra Yanina en redes sociales: “Lo peor es que cree que es graciosa. Patéticamente tilinga @yanilatorre”, lanzó.

Nancy Pazos disparó contra Yanina Latorre en Twitter. Foto: captura de pantalla.

Yanina Latorre acusó a Estefi Berardi de acostarse con tipos casados y explotó la guerra en LAM

Yanina Latorre y Estefi Berardi volvieron a cruzarse de manera violenta. Todo pasó a partir de las declaraciones de Fede Bal, que negó una vez más haber tenido una relación con Berardi y decir que está en contra de la demanda de la panelista hacia su ex novia, Sofía Aldrey.

Estefanía Berardi intentó escudarse en que no se podía hablar del tema y rápida de reflejos, Yanina Latorre le aclaró que lo que no se podía era mostrar sus chats y que a LAM no había llegado ninguna cautelar. De Brito le dio la razón, mientras Berardi aseguraba que al canal ya había llegado.

La pelea empezó a subir de tono, con una Yanina punzante y una Estefi Berardi incapaz de responderle al nivel de su compañera. “Te reís como una hiena porque no podes contestar”, disparó Latorre.