El Chaqueño Palavecino habló del escándalo en Mendoza: “Es fiero cuando no te pagan y te tratan mal”

El Chaqueño Palavecino se hizo presente este fin de semana en el Festival a San José 2023, en la ciudad de Perico, Jujuy. En el lugar, miles de personas participaron del gran encuentro musical y cultural desarrollado de manera totalmente abierta y gratuita para el público. En su presentación, el Chaqueño no dudó en responder a las críticas y comparar este último show con lo sucedido en Mendoza, cuando lo acusaron de llegar tarde y en mal estado al Festival del Cosechador.

Por las redes sociales circulan una serie de videos con partes del espectáculo que brindó el artista, junto a su agrupación, el pasado viernes por la noche. En dichos clips se puede ver al cantante interviniendo entre las canciones de su repertorio para responder las críticas que le llegaron de Mendoza y, de paso, dar su versión de lo ocurrido.

En el show, el Chaqueño lanzó frases como: “Es fiero cuando no te pagan y te tratan mal” y “Yo no llego tarde por no llegar”. De esta manera, el cantante hizo su descargo tras los dichos de la periodista Laura Rez Masud, que lo había acusado de “no estar en condiciones” en su presentación en Mendoza.

Qué pasó con el Chaqueño Palavecino en Mendoza

El escándalo comenzó en la madrugada del domingo en el Festival del Cosechador, en Lavalle. Allí, la comunicadora apuntó sin filtros contra el Chaqueño Palavecino, quien llegó tarde a dar su show y aparentemente en mal estado.

Rez Masud, quien confirmó el pasado viernes que se va de Canal 9 luego de casi 20 años en la pantalla mendocina, utilizó sus redes sociales para criticarlo. Además, la periodista aseguró que nada tenía que ver la comisión del Festival del Cosechador en los imprevistos de esa madrugada.

El Chaqueño Palavecino en el Festival a San José 2023, Jujuy. Foto Captura: El Tribuno

Cabe mencionar que días atrás, Karina Mazzocco, conductora de A La Tarde (América TV), ofició de vocera del cantante. “Al Chaqueño Palavecino, del caché que había arreglado, le pagaron solamente un tercio. Esa fue la razón de la demora”, contó Karina Mazzocco, quien además se refirió a su presentación detallando que “él argumenta que estaba cansado y mal de la garganta”.

Sin embargo, la respuesta del Chaqueño circula por varios portales de noticias del país con fragmentos de video filmados por los fanáticos jujeños. El artista no dudó en comparar la organización del Municipio de Perico con lo sucedido en Lavalle, resaltando la falta de pago y los malos tratos.