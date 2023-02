Yanina Latorre acusó a Estefi Berardi de acostarse con tipos casados y explotó la guerra en LAM

Este lunes se vivió un tenso momento en el piso de LAM cuando Yanina Latorre y Estefi Berardi volvieron a cruzarse de manera violenta. Todo pasó a partir de las declaraciones de Fede Bal, que negó una vez más haber tenido una relación con Berardi y decir que está en contra de la demanda de la panelista hacia su ex novia, Sofía Aldrey.

Estefanía Berardi intentó escudarse en que no se podía hablar del tema y rápida de reflejos, Yanina Latorre le aclaró que lo que no se podía era mostrar sus chats y que a LAM no había llegado ninguna cautelar. De Brito le dio la razón, mientras Berardi aseguraba que al canal ya había llegado.

La pelea empezó a subir de tono, con una Yanina punzante y una Estefi Berardi incapaz de responderle al nivel de su compañera. “Te reís como una hiena porque no podes contestar” disparó Latorre.

YANINA ACUSÓ A BERARDI DE SALIR CON HOMBRES CASADOS

“Total las mentirosas se manejan así, las que salen con tipos casados. Hacete cargo que te acostaste con un tipo casado”, lanzó Yanina Latorre filtrando “sin querer” información de Berardi, a lo que su compañera respondió: “Yo estoy tranquila, después cada una tendrá que hacerse cargo de lo que dice”.

Estefi Berardi podría denunciar a Sofía Aldrey. (Instagram Estefi Berardi/ Sofía Aldrey)

Nunca me acosté con un tipo casado, jamás”, retrucó Estefi Berardi. Ángel De Brito aclaró que Fede Bal no estaba casado, algo que no le simpatizó a Latorre, que volvió a la carga: “No soy como vos, no miento. Lo mejor que tengo es mi credibilidad. Vos abrís la boca como una hiena y llamás a tus amiguitos abogados”.

Sin intenciones de frenar el cruce, Latorre siguió disparando. “Yo como vos no soy. No miento, no me acuesto con tipos, no niego chats y no tengo fines de semana raritos. Tampoco le digo a la cornuda que es mala como hiciste con Sofía”; cerró.