Federico Bal y sus intenciones de frenar la demanda de Estefi Berardi contra Sofía Aldrey

Federico Bal confirmó en Intrusos, algo que contó Yanina Latorre en LAM sobre su comunicación con Fernando Burlando para evitar que Estefi Berardi lleve a la Justicia a Sofía Aldrey, según Exitoina.

El actor fue consultado por Pablo Layus a la salida del teatro y reconoció que tuvo esa intención de frenar la acción legal que Berardi le hará a Sofía: “No sé quién lo contó. Lo hice en privado, yo le escribí de forma privada, le mandé un WhatsApp, sí. Me parece que mi ex no se merece ningún juicio realmente”.

Lo cierto es que Fede reconoció su preocupación porque su exnovia ahora deba enfrentar una demanda de Estefi en medio de su polémica separación: “Lo que ella pudo haber hecho queda en un ámbito de nosotros, nuestra relación, claramente público porque lo expuso, pero no quisiera que tuviera ningún problema judicial”.

Estefi Berardi y Sofía Aldrey. (Collage)

En referencia puntual a Estefi Berardi y su decisión de llevar esto a la Justicia, Federico manifestó: “Si consideran que es para judicializarlo, yo no puedo ocuparme de eso. Cada uno lleva a la Justicia lo que considera que daña su imagen y de más... Mi imagen está dañada desde hace mucho tiempo, he pasado por muchos momentos, entonces creo que hay cosas que no hay que judicializar. Yo no lo hago y trato de que tampoco le llegue esto a mi ex”.

El llamado de Federico Bal a Fernando Burlando

Federico Bal habría llamado a Fernando Burlando para convencer a Estefi Berardi de que de marcha atrás con la demanda a Sofía Aldrey.

Yanina Latorre, en LAM afirmó: “Me está llegando la data de algo que hizo. Una buena acción que se mandó... voy a hablar en potencial”.

“Federico lo habría llamado a Burlando para pedirle que le retire la denuncia de Estefi a Sofía. Para tratar de que la convenza a Estefi”, detalló. “A mí no me llamó nadie”, se desligó Berardi.

“Cuando arranca el juicio no te podés arrepentir, pero la denuncia se puede retirar”, aseguró Latorre. “Fede lo llamó para calmar las aguas. Me parece bien, que por lo menos pueda empezar a protegerla (a Sofía)”, siguió.

Ante la consulta de Andrea Taboada sobre si aceptaría este pedido, Estefi respondió que no. Tras la negativa, una vez más, la esposa de Diego Latorre le salió al cruce: “¿No te da un poco de tristeza? Es una chica que es una víctima. Te puede pasar a vos”.

“Yo también fui víctima”, aseguró la influencer. “A vos también te podría denunciar si quisiera por afirmar algo que estoy diciendo que no y por amenazar diciendo que vas a mostrar algo que no se que es”, siguió.