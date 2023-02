Palabras contundentes de Fede Bal tras la escandalosa separación con Sofía Aldrey

Federico Bal dio la cara y habló por primera vez tras su escandalosa separación de Sofía Aldrey por múltiples infidelidades y se sinceró al hablar de sus sentimientos por el tratamiento mediático que tuvo este conflicto, según Exitoina.

Noteros de Socios del Espectáculo e Intrusos dialogaron con Bal a la salida del teatro, en Carlos Paz y allí el actor se refirió a su ruptura con Sofía: “Es un momento muy especial para mí y no tengo muchas ganas de hablar. A la única persona que le tengo que pedir disculpas es a mi exnovia. Lo hice en privado y lo hago públicamente, hablamos hace unos días ya y no hay mucho más para hablar”.

Federico Bal habló con la prensa tras su escandalosa separación.

Luego, Federico reconoció algunas de sus falencias: “Es un momento en el que yo tengo que trabajar un montón de cosas. Claramente, hay algo que yo necesito laburar en mi forma de ser y en mi personalidad”.

Por otro lado, al ser consultado sobre si era verdad todo lo que ha trascendido de sus infidelidades, el hijo de Carmen Barbieri: “Pero se están diciendo muchas cosas, que sí son ciertas, hay otras que son muy mentira y están tocando cosas con mucha frivolidad. Eso me da tristeza, sobre todo con colegas y gente quiero mucho. Yo no voy a hablar de nada más que lo que acabo de decir”.

Con respecto a su trabajo, Bal reconoció no tuvo ningún problema para hacer la primera función de “Kinky Boots” tras la viralización de sus chats con otras mujeres: “Acá siempre es una alegría, trabajar acá son las mejores horas de mi vida porque soy Lola y no soy Fede. El teatro siempre sana lo momentos tristes”.

Sofía Aldrey junto a Fede Bal. (Instagram).

Sin embargo, el actor también apuntó contra quienes han defendido a su exnovia con el argumento de ser quien lo acompañó en su tránsito por el cáncer: “Lo que más me molestan es cuando tocan de mi enfermedad, cuando hablan cosas tan frívolas que nadie sabe lo que era vivir lo que yo estaba viviendo, nadie tiene idea de lo que yo pasé y si me equivoqué, como me equivoqué, a la única persona a la que tengo que pedirle disculpas es a Sofía”.

Las palabras de Sofía Aldrey tras su separación de Federico Bal

Sofía Aldrey rompió el silencio en medio de su escandalosa separación de Federico Bal. Con un posteo en Instagram, fue contundente.

La marplatense apareció por primera vez públicamente tras la ruptura y se manifestó con un extenso texto. En sus historias compartió un escrito titulado “Venganza” y pertenece a la psicóloga Patricia Faur.

El posteo comienza: “No se trata solo de la infidelidad, se trata de la humillación, no se trata de una herida narcisista, se trata de la traición. No se trata solo de la mentira, se trata de la negación de la evidencia”.

Federico Bal junto a su ex novia Sofía Aldrey.

“Y necesitas sacarle la careta porque lo insoportable es que sigan pensando que sos muy sensible, que sos vulnerable, que sos una mujer despechada, que estas cosas pasan”, sigue.

“Estas cosas pasan cunado estás con manipuladores, narcisistas o psicópatas que te confunden y hasta te convencen de que si te engañaron de todas las manera posibles y en tus narices, fue por tu culpa: porque no lo atendiste porque no tenías ganas de tener sexo, porque el embarazo te dejó unos kilos de más, o porque alguna vez hablaron de abrir la pareja o porque en realidad te engañó en los 15 minutos que estuvieron separados”, continúa.

El posteo de Sofía Aldrey tras su separación de Fede Bal.

“Y hacés cálculos, buscás fechas, te convertís en hacker y querés que el mundo se entere de que no sos una tonta y de que él no es tan canchero. Y tu furia se transforma en un hit que canta el mundo o en un celular partido o en ropa tirada por la ventana”.

En otra parte, agrega: “Tu mejor venganza es no estar con esa persona, es aprender que los narcisistas no pueden amar a nadie y que por mucho que lo intentes, no van a cambiar”.

Sobre el final del texto, dice: “No estás loca, solo furiosa porque alguien abusó de tu buen amor. Y aquí la moraleja: no se trata de lo que diste, se trata de a quién se lo diste. Que nadie se lleve tu deseo de amar y de confiar, pero para eso, primero, vas a tener que confiar en vos”.