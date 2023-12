Video: una mujer que estaba en silla de ruedas camina hacia el alta el día de su boda

Carrie Redhead, una mujer de 27 años que quedó paralizada de la cintura para abajo debido a una enfermedad emocionó a toda su familia al levantarse de su silla de ruedas para caminar hacia el altar.

En 2021 Carrie sufrió una enfermedad intestinal que con el tiempo fue empeorando. Debido a las secuelas de dicha enfermedad, en los últimos años la mujer ha sido incapaz de caminar por sus propios medios.

Según informó Europa Press, antes del casamiento Carrie tuvo sesiones de fisioterapia todos los días y el día de su casamiento pudo llegar al altar con la ayuda de su padre.

“Sabía que quería hacerlo desde el momento en que reservamos la boda, pero no sabía si mi cuerpo me lo permitiría hasta el momento en que me puse de pie en el altar”, reconoció.

Carrie reconoció que les costó mucho “volver a aprender a caminar”, pero que era algo que tenía que hacer no solo por ella, sino por su familia.

“Estar de pie fue increíble, pero lo mejor fue anunciar el cambio de nombre de mi hija, no es biológicamente hija de Joel, pero le cambiamos el nombre el día de nuestra boda”, cerró emocionada.

El video viral de la novia que camina hacia el altar

Carrie y su esposo Joel Redhead decidieron compartir el video del emocionante momento en sus redes sociales. En poco tiempo se volvió viral y dio vuelta al mundo entero.

Los usuarios celebraron el amor de la pareja y la perseverancia de la novia para cumplir el objetivo en un día tan especial para toda la familia.

