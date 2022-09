Los ocho puntos clave de la teoría para resetear los intestinos

La teoría sobre cómo resetear los intestinos para resolver malestares, ciertas enfermedades y mejorar la calidad de vida está causando gran interés. En esta nota te contamos los 8 puntos fundamentales que hay que saber, explicados por el propio investigador. Facundo Pereyra, el autor del libro best-seller “Cómo resetear tus intestinos”, está en Mendoza y mantuvo un diálogo con Los Andes en el que explicó lo esencial que hay que saber sobre su investigación que, asegura, da grandes resultados.

Durante varios años, Pereyra, investigó junto a su padre el síndrome del intestino permeable. Su teoría sostiene que enfermedades de diversa índole están asociadas a la microbiota intestinal y pueden resolverse haciendo algunos cambios, particularmente en la dieta.

Es especialista en medicina interna, gastroenterología y endoscopía digestiva.

1-Teoría alternativa

El mismo profesional explica que se trata de una teoría alternativa aún no aceptada por la medicina por falta de un análisis específico, pero no por ello que no da resultados.

“Si bien hay estudios que hablan de la permeabilidad intestinal asociada a enfermedades, este método es novedoso y no está confirmado aún científicamente, hay que decirlo, pero estamos teniendo muchos resultados”, destacó.

En el libro describe su programa MDB 15, que sostiene que se puede resetear el intestino en solo 15 días. La propuesta fusiona la medicina tradicional con medicina alternativa.

2-Beneficios

Pereyra asegura que puede sanar más de 90 enfermedades y cuadros y además mejorar las ganas de vivir y la calidad de vida.

En el libro propone un autotest, a partir de la identificación de determinados síntomas para reconocer si se tiene el síndrome del intestino permeable.

3-Qué es el intestino permeable

Advierte que la única forma es sospecharlo a partir de los síntomas, no se puede confirmar porque no hay método científico.

El intestino es permeable y deja pasar las cosas buenas y no las malas como las toxinas, bacterias o los alimentos mal digeridos. Sin embargo, el intestino que presenta este cuadro se vuelve permeable a las toxinas que se encuentran en la materia fecal y que no deberían pasar a la sangre. Estas provienen de bacterias y alimentos mal digeridos.

4-Cómo detectarlo

“Hay personas que cuando tienen hinchazón en la panza o algún síntoma digestivo como reflujo, empiezan con síntomas por fuera de la parte digestiva ocasionados, según creemos, por la permeabilidad intestinal aumentada, entonces los síntomas más comunes son: dolores de cabeza, hinchazón de manos, pies o cara, hormigueos en sus manos y en los pies, adormecimiento, falta de energía inexplicable, erupciones en la piel o alergias, dolores articulares e inestabilidad anímica”, detalló.

En este sentido dijo que como esto la medicina no lo reconoce son personas que deambulan de médico en médico durante años porque no tienen explicación ni solución a sus síntomas.

Agregó que a su vez el intestino permeable puede activar o empeorar otras enfermedades como aquellas psiquiátricas, autoinmunes, metabólicas, endocrinológicas, reumatológicas y pulmonares.

5-Causas

¿Por qué se produce el intestino permeable? ¿Por qué hay personas que empiezan a tener este cuadro clínico inespecífico, novedoso, poco comprendido y difundido?, se pregunta el profesional.

Y lo explica: “El intestino comienza a volverse permeable luego de un gran estrés, agudo o crónico o una crisis emocional”. También se asocia al exceso de alimentos inflamatorios, del que se alimenta el 80% de los argentinos -asegura el autor- que son harinas, azúcares y procesados. Eso porque “hay una predisposición genética y hay un 30% de la población que es sensible al gluten sin ser celíaco”.

Por otra parte se asocia a desbalances hormonales de las mujeres, después de un parto, menopausia o ciclos menstruales. Además por haber sido operado de la vesícula, porque la bilis altera la permeabilidad intestinal, a lo cual agrega haber tenido un virus digestivo o Covid.

6-Por qué reseteo

“Una vez que las personas reconocen en su cuerpo estos síntomas planteamos una solución: le llamamos reseteo que es poner a descansar el aparato digestivo por 10 o 15 días”, apunta Pereyra.

Según refirió, los órganos tienen un potencial de autosanación, de esta manera, según su hipótesis, es que el intestino comienza a sanarse, la microbiota que está empobrecida comienza a florecer, las paredes del intestino se desinflaman y deja de estar permeable.

“Entonces, no solo desaparecen los síntomas de la boca al ano, sino que los pacientes comienzan a sentirse mejor, la piel se vuelve más linda, la mente más clara, la digestión se vuelve imperceptible, empiezan a desaparecer las dolencias musculares, articulares, de cabeza, el ánimo se pone más alegre y esa es la evolución de los pacientes”, resaltó.

Luego, si el paciente se siente bien, se va agregando un alimento por día y si se detecta que alguno genera síntomas se declara intolerante.

Luego, una vez que tiene el intestino sano, vuelve a comer de todo menos ese o esos alimentos.

7-Tres pilares

El reseteo tiene tres pilares:

- La dieta. “De la dieta de eliminación sacamos gluten, lácteos, azúcar, mate, café, alcohol, carne roja y los reemplazamos por carnes blancas, verduras y frutas, frutos secos, semillas, huevo y cereales sin gluten”, enumeró.

- Los suplementos. La suplementación se hace con suplementos naturales que le permiten al intestino sanar más rápido, como el magnesio (que disminuye la ansiedad y mejora la salud de la microbiota). También vinagre de manzana, una suerte de probiótico que además mejora el ánimo en algunas personas.

Además, enzimas digestivas y probióticos.

- Gestión del estrés. “Creemos en la relajación activa, debemos hacer cosas para superar el estrés y la número uno es la meditación y además hacer actividad física”, explica.

8-Mejoras

Con todo ese combo el intestino se deshincha y empiezan a mejorar las enfermedades lo que, según detalló, incluye casi todas las autoinmunes como psoriasis, artritis reumatoidea y celiaquía. También han observado mejoras en las migrañas, colon irritable, reflujo, endometriosis, fibromialgia, fatiga crónica, fascitis plantar, síndrome de pierna inquieta, candidiasis vaginal, asma y alergias.

El médico tiene una lista de más de 90 cuadros clínicos que pueden tener beneficios,

“Es un potente método antiinflamatorio que mejora la calidad de vida de las personas”, subrayó.

Agregó que es un poderoso método de autoconocimiento que le permiten a la gente conocer los alimentos que le permiten vivir mejor.

“Nuestra teoría no recomienda dejar la medicación y mantener las consultas médicas convencionales, esto es un plan de hábitos saludables”, afirmó.

El doctor, llegó a Mendoza para dar una charla esta tarde, a las 18.30 en la Sala Elina Alba, es gratuita, sin inscripción, abierta a todo público y atenderá las consultas de la gente.