Video: le regalaron a su papá unas zapatillas para que se “modernizara” pero su reacción no fue la esperada

En un intento por sorprender a su padre en su día especial, una familia decidió grabar su reacción al recibir un regalo que consideraban ideal. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban y el divertido momento se volvió viral en TikTok, generando risas entre los usuarios.

Julieta y su familia salieron de compras juntas con la intención de hacerle una sorpresa a su padre. Después de buscar y elegir cuidadosamente, optaron por un par de “zapatillas modernas” de una reconocida marca para regalarle al hombre. Una vez en casa, le entregaron la bolsa con entusiasmo y, al abrirlo, su expresión facial lo dijo todo. Sin embargo, en lugar de decepción, el momento se llenó de risas.

En la cuenta de TikTok @julietagutierrez75 compartió el divertido episodio que vivió junto a su familia el día antes al Día del Padre. Le compraron y le regalaron las zapatillas con la intención de que se “modernizara”. En un principio, él se mostró contento, pero en un giro inesperado, su reacción cambió por completo cuando las vio.

Al abrir la caja, descubrió que las zapatillas eran de una reconocida marca de skaters. Miró las zapatillas y expresó: “¿'Vans’? Yo no uso ‘Vans’”. A pesar de los intentos de convencerlo por parte de su familia, él se mostró reticente. Sin embargo, accedió a probárselas y expresó que se sentía “descalzo”. Esto desencadenó las risas de todos los presentes, quienes no pudieron contenerse ante la situación.

“Yo no soy esta onda” comentó mientras se sacaba las zapatillas y agregó “Aparte tengo que ver si me entra la plantilla”. El video publicado alcanzó las 300 mil reproducciones y recibió más de 30 mil ‘me gusta’. Los comentarios no se hicieron esperar, y los usuarios expresaron su punto de vista sobre la divertida escena. Algunos resaltaron que las zapatillas combinaban con su estilo, mientras que otros bromearon sobre la posibilidad de quedarse con ellas si el padre no las quería.

SEGUÍ LEYENDO: