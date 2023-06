Una tiktoker regresó a la Argentina luego de vivir en España y aconsejó a los argentinos que quieren emigrar

Una joven, que regresó a la Argentina luego de vivir en España, a través de un video de TikTok, contó los motivos por los que, junto a su novio, tomaron la decisión de volver a su país natal.

La joven, conocida en TikTok bajo el nombre de @agusoler, comenzó el video contando que regresó a vivir a la localidad bonaerense de Berazategui, en la zona sur de Buenos Aires. “Estamos de vuelta con mi novio desde el sábado”, afirmó.

La usuaria de la plataforma contó que fueron dos las razones por las que decidieron volver al país. “Una, porque extrañábamos un montón. Si bien pudimos obtener mucha estabilidad, seguridad, todo lo que uno se va buscando afuera”, dijo, a la vez que destacó la posibilidad que tenían de conocer distintos países que eran de fácil acceso y con un transporte rápido.

“Conocí Italia, conocí Inglaterra, conocí casi todo el sur de España”, relató. En esa misma línea, Agus enumeró una serie de lugares que visitó en su estadía en ese continente. “Terminamos decidiendo que lo mejor era volver a Argentina, por ahora. Lo que necesitamos es estar acá por nuestra salud mental, porque extrañábamos mucho”, remarcó.

A su vez, la tiktoker también comentó que otro de los motivos era por temas de salud. “Siempre es mucho mejor teniendo el soporte y el apoyo de la familia y de los amigos”, aseguró.

También, la chica dijo que actualmente están tratando de acostumbrarse al horario y buscando trabajo. “Es como todo de nuevo pero es distinto, porque uno se fue, volvió y tiene otras prioridades”, admitió.

Finalmente, Agus le advirtió a los que se están por ir: “Es hermosa la experiencia, pero bueno, también hay muchos, muchos, muchos momentos que son muy duros”. “No me puedo quejar. Pero bueno, en el sentido de mi corazón está en Argentina y necesita estar en Argentina”, concluyó.

Su video recibió una gran cantidad de comentarios entre los que se encontraban: “No podría acostumbrarme a volver a vivir en Argentina, me encanta pero en España soy feliz”, “yo también me estoy volviendo a Argentina después de un año, todas las experiencias son distintas pero no está mal volver”, “Paz es tu casa, en los demás lugares son solo visitas”.

