Video: grabó una rara figura en la morgue y cree que fue su perrita fallecida

La morgue para muchos es uno de los lugares más tenebrosos porque contiene los cuerpos de personas fallecidas. Un hombre se hizo viral en las redes sociales luego de mostrar su, para algunos, terrorífica experiencia mientras trabajaba durante la noche.

Esteban Venegas decidió utilizar su cuenta de TikTok (@estebanvenegasest) para compartir un video de lo que vivió mientras grababa la zona de trabajo, pero lo que capturó en la grabación sorprendió a muchos.

Mientras filmaba, Esteban notó la presencia de una figura canina que lo observaba fijamente durante varios segundos. El joven se sorprendió aún más cuando reflexionó que podría tratarse de su perro, el cual falleció hace más de un año.

“Trabajé en una morgue y mi perrita ya fallecida fue a visitarme. Un día normal, revisando mi galería de videos, me encuentro con un detalle justo al finalizar la grabación. Mi perrita Pelusa falleció hace más de un año, tenía 14 años aproximadamente, la extraño y siempre la recuerdo”, dijo el joven en la red social TikTok.

“Se me ha aparecido en sueños y creo que ella fue la que visitó en mi trabajo, no lo ve como algo malo, ni tengo miedo, me hace feliz que pueda manifestarse de esa forma”, precisó, por lo que piensa que el animal que grabó en lo que era su lugar de trabajo era su mascota.

El video viral cosecha más de 1.5 millones de reproducciones y más de 140 mil ‘me gusta’. Además, recibió cientos de comentarios de todo tipo: “Quien sabe si es la perrita o un demonio, pero yo ya estoy llorando”, “Si saben que los demonios también toman figuras de animales?”, “Seguro que ella quería asegurarse de verte una última vez antes de irse... tengo la teoría de que ellos reencarnan para volver a nosotros”, “No hay que confiarse puede ser otra cosa” fueron algunas de las reacciones.