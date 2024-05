Pedro Sánchez repudió la visita de Milei a España y apuntó contra la derecha: “Representamos todo lo que odian”

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, criticó duramente al mandatario argentino, Javier Milei, en medio de su visita a Madrid para participar en un acto de la “Internacional Ultraderechista” organizado por el partido Vox.

En el mismo hilo, aseguró que esta corriente niega la ciencia, los derechos de las mujeres y equipara justicia social con “una aberración”, aludiendo a los dichos del presidente argentino.

Javier Milei llegó a la capital española el pasado viernes y permanecerá allí durante el fin de semana para asistir a la convención “Europa Viva 24″. A pesar de su estadía, no está previsto que Milei se reúna con ninguna autoridad del Gobierno español, dado el marcado contraste ideológico entre ambos gobiernos, informó Noticias Argentinas.

En respuesta a la presencia de Milei en España, Pedro Sánchez, líder del PSOE, arremetió contra el argentino en un encuentro en Barcelona.

“En España se está reuniendo la Internacional Ultraderechista. Una corriente de negación de la ciencia, de los derechos de las mujeres, de equiparar la justicia social con una aberración” se quejó el presidente español, quien afirmó que Milei es uno de los principales líderes de ese grupo.

Sánchez también criticó la elección de España como sede para este encuentro de la derecha global, sugiriendo que no es una coincidencia. “¿Por qué han elegido España para reunirse? No es casualidad. Se han reunido en España porque representamos todo lo que odian como sociedad, no como Gobierno”, indicó.

Además, dejó en claro las diferencias que separan a ambos partidos: “Somos todo lo que ellos detestan y odian: el feminismo, la justicia social, la dignidad laboral, un Estado de bienestar fuerte, la democracia”, afirmó el presidente.

Javier Milei fue invitado a “Europa Viva 24″ como uno de los principales referentes de la derecha internacional, compartiendo cartel con figuras como Marine Le Pen de Francia, Antonio Kast de Chile y, virtualmente, Viktor Orbán de Hungría y Giorgia Meloni de Italia.

Javier Milei se reunió con el líder de Vox y apuntó contra quienes buscan dividirlos

Javier Milei se reunió con Santiago Abascal, líder del partido Vox de España, y protagonizó un encuentro muy cálido en el marco del evento que este partido celebra para arrancar su campaña de cara a las próximas elecciones europeas.

Tras las recientes críticas cruzadas entre Javier Milei y el presidente de España, Pedro Sanchez, el mandatario argentino se mostró muy unido ante uno de los principales rivales para las próximas elecciones. Para concluir el saludo, Milei aseguró que para aquellos que intenten generar discordia entre ambos “seguirán fracasando”.

Al finalizar el encuentro entre los líderes políticos, el español realizó una publicación a través de su cuenta de X (antes Twitter). “Acabo de terminar una muy interesante reunión con @JMilei. Los argentinos tiene un gran presidente y el socialismo globalista un gran problema”, destacó acompañado de un foto.