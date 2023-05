Video: el peligroso método de una mujer para limpiar la ventana de un edificio

Un periodista español se llevó un gran susto al ver a una mujer “colgada” de la ventana de un edificio mientras limpiaba un vidrio.

Federico Arias grabó el arriesgado método y compartió el video en su cuenta de TikTok. “Mis vecinos están locos”, escribió junto a la secuencia.

En el video se puede ver que la mujer se solo se sostiene con su brazo izquierdo mientras que con el brazo libre limpia el ventanal.

“Lo acabo de grabar. No he gritado para no asustar a la mujer. He hablado con el portero del edificio. ¡Menuda locura! No se puede permitir”, explicó.

“¡Es una temeridad absoluta! ¡Qué mal rato he pasado!”, expresó Arias sobre la temeraria escena que tuvo lugar en Madrid.

“Mi madre hace algo parecido y no hay manera de hacerle entender que eso es peligrosísimo, que es mejor que los cristales estén sucios a que pierda la vida, no hay manera de que lo entienda”, expresó un usuario en los comentarios.

“Qué locura, yo cuando tenía ese tipo de ventanas lo que hacíamos era desmontarlas para limpiarlas desde casa, pero después las pusimos abatibles, mucho más fácil para limpiar”, agregó otro.