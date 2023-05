Le contó a su madre que su padrastro se le insinuó, filmó la feroz discusión de pareja y se burló en TikTok

Una joven tiktoker indignó a cientos de usuarios en las redes sociales al mostrar una discusión entre su mamá y su padrastro luego de que ella le dijera que el hombre se le insinuó.

Agustina publicó en su cuenta @agudigiovanni2.0 un clip sobre la discusión de su mamá con su pareja: “Chicos, yo no tengo una vida normal y que mi padrastro se me insinuó y me quiso levantar... bueno quieren ver a mi mamá sacada, escuchen” comenzó diciendo la joven en el video.

Luego se ve cómo se acerca a una de las puertas de su casa y escucha desde allí la pelea entre su madre y el padrastro: “El tesoro de mi vida te confié, te confié el tesoro y el amor de mi vida que son mis hijos, lo único que tengo” se le escucha decir a su mamá. Según se puede interpretar, el padrastro le habría dicho que se “calentaba” con sus fotos.

El video generó cientos de críticas en Twitter luego de que una internauta compartiera el video: “Dios mío, quien es esta pelotuda, no puedo creer lo que hacen por un par de likes” escribió.

Foto: captura de pantalla.

La publicación se hizo viral en la plataforma del pajarito, acumulando más de 1 millón de reproducciones y cientos de comentarios: “El exceso de cámaras es una tragedia. Hay que limitar”, “No es una banda, es una banda de bandas”, “Esto es real?”, “No es medio psicópata? En el sentido que la madre está re sufriendo y ella se ríe y filma todo, no sé miedo”, “Nunca me había causado tanto rechazo alguien, no puede ser tan irrespetuosa”, ”Pero qué le pasa yo estaría al borde del llanto si me pasa eso, acá banco a la madre fuerte” fueron algunas de las reacciones.

EL DESCARGO DE LA TIKTOKER:

La joven borró el video de su cuenta de TikTok y realizó su descargo mostrándose junto a su mamá: “Me están funando en Twitter porque dicen que me reí... En realidad me rio de los nervios y porque yo me tomo las cosas así en mi vida y mi día a día”.