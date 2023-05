Se encontró un perro con un particular atuendo y estallaron las redes: “Lo vistieron como estudiante de Artes”

Un joven fotógrafo, que retrata la Ciudad de Buenos Aires a diario, se encontró con una particular escena y decidió compartirla en sus redes sociales. Matías De Caro tiene cientos de instantáneas en su cuenta de Twitter pero este lunes hubo una que tuvo especial atención por parte de los usuarios.

“Mejoró mi lunes a la mañana”, escribió el fotógrafo junto a una imagen de un grupo de perros que espera paciente el regreso de su paseador. Siete de los ochos perros, que estaban usando sus correas, miraban atentos al De Caro. El restante, un caniche negro, se quedó con la vista en la pared.

La foto viral del galgo con mangas largas - Foto Matías De Caro @mdkro

La imagen, que fue capturada en el Distrito Audiovisual, desbordaba ternura, pero hubo un perro que se distinguió entre todos los demás. Un galgo que llevaba puesto un colorido buzo de mangas largas concentró casi toda la atención de los internautas. Fue tal el éxito del outfit del perro que tiempo después De Caro compartió otras fotografías del “galgo con mangas largas”.

La foto viral del galgo con mangas largas - Foto Matías De Caro @mdkro

“Está yendo a una clase de teatro”; “Mi galgudeza visual fue directo al galguito vestido como estudiante de artes”; “El outfit del galgo me muero”; “El galgo está vestido técnicamente por una diseñadora de indumentaria de la UBA y me parece perfecto”; “El galgo con ese sweater me dio fuerzas para afrontar toda la semana”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

Ese perro me está juzgando

La imagen del galgo con mangas largas se volvió viral en poco tiempo. De hecho, en menos de un día tuvo más de 26 likes y tres millones de reproducciones.

Sin embargo, hubo otro can que se distinguió del grupo, pero no por su “sentido de la moda” sino por su mirada perspicaz. Cerca de la pared había un perro de menor porte, que llevaba puesto un chaleco tejido.

La foto viral del galgo con mangas largas - Foto Matías De Caro @mdkro

En sus ojos tenía una expresión graciosa. “Él sabe algo que nosotros no”, escribió un usuario junto a un recorte del perro. “Lo que me juzgo el enano de sweater”, replicó otra.