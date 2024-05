Chile: murió una aspirante a gendarme tras ser obligada a trotar con neumonía bajo la lluvia

En la jornada de hoy, la Fiscalía de Flagrancia del Bío Bío informó que abrió una investigación para aclarar las circunstancias en que se produjo la muerte de Ignacia Albornoz Insulza, joven alumna de la Escuela de Formación Penitenciaria gendarme Alex Villagrán Pañinao, ubicada en San Bernardo, Santiago.

Según trascendió, la joven habría sido obligada a entrenar de madrugada, con frío y lluvia, mientras se encontraba enferma de neumonía. El caso se conoció el domingo, luego que la propia Gendarmería lo informara en su cuenta de Instagram, y trajo de inmediato a la memoria la fatídica marcha de instrucción del ejército en Putre (Chile), que terminó con la vida del conscripto Franco Vargas, el pasado 27 de abril.

Ignacia Albornoz Insulza, aspirante a gendarme en Chile. Foto: 24horas

Jaime Gajardo, subsecretario de Justicia, detalló que Albornoz ingresó al Hospital de Carabineros el 3 de mayo, donde le dieron tres días de licencia, siendo retirada por sus familiares desde la Escuela de Gendarmería para volver el 6 de mayo. A su regreso, personal médico estableció que estaba en buen estado de salud.

Ante ese reporte, y pese a las advertencias de sus compañeros, los oficiales a cargo del curso habrían obligado a la joven a salir a trotar a las 5:50 horas del día siguiente. Luego de ese entrenamiento Albornoz se volvió a sentir mal y fue nuevamente derivada al Hospital de Carabineros, donde fue diagnosticada con bronquitis por influenza. En esa oportunidad le dieron otros 4 días de reposo.

En medio de ese reposo, que realizó en su domicilio en Tomé (500 kilómetros al sur de Santiago), de donde era oriunda, el sábado fue trasladada al Hospital Las Higueras de Talcahuano, registrándose su deceso la madrugada del domingo. Según declaró el subsecretario, la causa preliminar de muerte fue un paro cardiorrespiratorio.

La tristeza de la madre de Ignacia Albornoz

En medio de su tristeza, Jessica Inzunza, madre de Ignacia, aseguró que su hija llevaba varios días enferma. Además, acusó que pese a ello su hija tuvo que cumplir con los exigentes entrenamientos que incluyen trote en la madrugada, baños de agua fría y vestimenta no apta para las bajas temperaturas.

La madre de Ignacia Albornoz Insulza. Foto: BioBioChile

“En condiciones o no condiciones, ellos tienen una rutina que tienen que hacer como escuela. Se tienen que seguir por un lineamiento, por órdenes de arriba, que ellos tienen que respetar todo”, afirmó la mujer, según informó el medio local Bio Bio.

Y advirtió: “No es una cosa que venga de ahora, esto se hace siempre. El problema es si estaban aptos (o no) los alumnos para trotar, correr, ducharse con agua helada, hacer lo que realmente se hacía”. También denunció que a su hija la aislaron en una pieza que no reunía las condiciones para sobrellevar una neumonía.

“Cuando llegó a la escuela la aislaron a una pieza húmeda, helada, que ella me decía: ‘mamá, tengo frío’. Mientras no la fueran a buscar allá no podía retirarse. No había otra opción”, declaró su madre desconsolada.

Miedo a la expulsión

Por su parte, Sandra Insulza, tía materna de Ignacia, señaló que la vio enferma y muy apesadumbrada por su situación. La joven le habría comentado que, si bien no se sentía en buenas condiciones, debía volver a la escuela por la presión de ser expulsada si no rendía en los entrenamientos.

Ignacia Albornoz Insulza, aspirante a gendarme en Chile. Foto: 24horas

“Como que en el fondo yo creo que el miedo, el temor, que no sé si se lo inculcarán de alguna otra forma o no. ‘Es que si no son aptos, los van a dar de baja’, pero hay que considerar que ellos antes de ingresar ahí tuvieron que hacerse un montón de chequeos médicos”, cuestionó Sandra Insulza.

Por el momento, la familia está a la espera de la entrega del cuerpo para su realizar su velorio en la comuna de Tomé, así como el resultado de la autopsia para tomar acciones legales, en caso de comprobarse negligencias, en contra de la institución.

