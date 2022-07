Una participante de ‘Canta Conmigo Ahora’ sorprendió a Marcelo Tinelli: “No te chapo porque me matan”

Este jueves, Karen Lara, de 32 años, se presentó en el mega escenario de ‘Canta Conmigo Ahora’ y conquistó al jurado al llegar hasta los 96 puntos. La participante se quedó con el primer puesto, y además sorprendió a Marcelo Tinelli cuando se conocieron: “No te chapo porque me matan”.

Karen Lara cantó “Procuro olvidarte” y su actuación fue tan buena, que llegó a ser la más votada entre miércoles y jueves. Se levantaron de su silla 96 jurados de los 100 totales y fue el récord por ahora desde que empezó el programa, compartido con Ailén Peralta, que cantó “Tusa”, de Karol G.

Tras su interpretación, Marcelo Tinelli se le acercó a hacerle unas preguntas. Ella, emocionada por verlo, le dijo: “¿Me puedo morir en este momento que lo tengo al señor Marcelo Tinelli al lado mío por favor?”. Él la abrazó y ella lo sorprendió: “No te chapo porque me matan. Pero sí, estoy en esa”.

Entonces, Tinelli le consultó si estaba en pareja. “No, ¿qué en pareja? Ojalá. Y te voy a decir la gran frase de una amiga mía que está ahí sentada... Dice ‘libre como el viento peligrosa como el mar’ estoy. Warning, Marcelo!”, agregó, picante.

La respuesta de Cande Tinelli sobre por qué no votó en Canta Conmigo Ahora: “Me colgué”

Luego de la interpretación de Karen Lara, otro que se lució fue Martín Abascal, un joven de 32 años, oriundo de Uruguay. El actor y cantante cantó el tema ‘Ahora quién’ y consiguió algo inédito. “Lo que lograste es que se parara Alejandro Paker y es la primera vez”, notó Marcelo Tinelli.

Sin embargo, Tinelli quiso saber por qué su hija Cande fue una de las que no se paró ni dio su voto, ella se sinceró: “Quiero hablar porque pasó algo muy loco”, comenzó diciendo.

“Cristian Castro, que está al lado mío, me cantaba a la vez que Martín. Y yo soy muy sensible, entonces me metí mucho en el tema y me colgué. Y de golpe vi cómo se iba terminando la letra y fue como ‘ay’ y no llegué. Pero juro que no es real esto, o sea, te voté positivo, pero me olvidé. Se me fue. ¡Perdón!”, añadió.

Luego, Coti –su novio- tomó la palabra: “Yo también me colgué por momentos, pero al final me acordé de apretar el botón. Somos los dos bastante colgado, pero Cande es un poquito más colgada que yo”.