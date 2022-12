Con una temporada que pasó desapercibida terminó Canta Conmigo Ahora, el ciclo menos exitoso de Marcelo Tinelli

Este jueves terminó la segunda temporada de Canta Conmigo Ahora, el formato que la productora de Tinelli compró y que pensaron sería la gran apuesta de Canal 13.

La ganadora del ciclo fue Dámaris Zully. La participante, que es cantante callejera, se alzó con el gran premio de 10 millones de pesos.

Durante la última semana, el programa llegó a un pico de 5 puntos de rating y a un piso de 2, algo a lo que Marcelo Tinelli no estaba acostumbrado.

CÓMO FUE LA FINAL DE CANTA CONMIGO AHORA

Facu Martínez, el rosarino de 23 años, subió primero al escenario. Cantó “Dígalo” y obtuvo 92 puntos. La segunda participante fue Dámaris Sully, con “Sin vergüenza”, y llegó a obtener 95 puntos del jurado.

El tercer cantante fue Gaspar Gigena. El joven cantó: “Te extraño, te olvido, te amo” y obtuvo solo 70 puntos.

Después, llegó el turno de Lucía Belén Báez, de González Catán con el tema: “No te creas tan importante” y llegó a los 95 puntos del jurado. Con estos números, Gaspar Gigena quedó afuera del concurso.

En la segunda etapa de la final, Martínez interpretó “Corazón espinado” y consiguió un puntaje más bajo que en su primera performance: 83 puntos.

En segundo lugar, cantó Dámaris Sully “Mujer amante”. Profundamente conmovida, al terminar se abrazó a Marcelo, expresando su alegría y también su ansiedad. Así recibió 100 puntos y todo el jurado se puso de pie para aplaudir a la cantante, que no podía parar de llorar.

Luego, llegó Lucía Belén Báez con la canción: “Así fue”. Al finalizar el tema, la cantante expresó: “Hay alguien que me dijo no vas a llegar a ningún lado, y acá estoy”. Después, Patricia Sosa le manifestó su emoción. “A mí en 1982 en el Buenos Aires Rock me quisieron bajar del escenario y me dijeron: ‘las minitas de los músicos, abajo’, yo sé muy bien lo que cuesta ser mujer y poder ganarse un lugar”.

Báez logró 93 puntos con su actuación y quedó finalista. “Por primera vez llegan a la final dos mujeres”, anunció Marcelo.

La que comenzó cantando fue Dámaris: “Qué ganas de no verte nunca más”. Cuando terminó de cantar la última estrofa, se desplomó sobre el piso, se arrodilló y estalló en llanto.

“No puedo creer”, dijo Dámaris. Y continuó: “Yo pensé que no pasaba la primera ronda”.

Luego, llegó el último tema de Lucía Belén Báez. La mariachi cantó “Se me olvidó otra vez”.

A la hora de votar, el público fue contundente. “Hay una ganadora”, anunció Marcelo Tinelli y mientras las dos concursantes aguardaban ansiosas su nombre, el conductor anunció que la ganadora es Dámaris Sully.