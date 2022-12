Repechaje en Gran Hermano: quiénes son los jugadores que podrían volver por el voto de la gente

El repechaje es la instancias más esperada por los participantes que salieron de la casa de Gran Hermano. Uno de ellos vuelve a la casa para seguir jugando y quedarse con el premio y la gloria de ser campeón del reality.

La primera parte del operativo retorno hizo que Juliana vuelva a la casa. Alexis fue el encargado de decidir quién entraba tras darse un empate entre Juliana y Daniela. Como él ganó la prueba de liderazgo tenía este poder valiosísimo para el juego y para Coti porque si entraba la pareja de Thiago, era su fin.

Ahora tiene unos días de gracias porque la segunda etapa del repechaje es el próximo lunes y la decisión es de la gente.

DANIELA Y AGUSTÍN, LOS QUE TIENEN MÁS CHANCES DE VOLVER

Daniela fue la última eliminada del reality. Al salir recibió una cachetada de realidad al conocer toda la estrategia de Coti y saber que fue ella quien la sacó de la casa.

“Pestañela” no es de las favoritas del público, pero su sed de venganza es motivo más que suficiente para que la gente, este lunes, la vote para entrar. Además, porque Julieta lo viene pidiendo desde que se supo que uno podía entrar y la gente sabe que podría correr sangre si estas dos participantes se vuelven a juntar. Bueno sangre no, es un montón.

Daniela Celis

El otro que tiene muchas chances de volver es Agustín. En un momento fue el participante con más aguante afuera de la casa.

Agustín contó como fue que ya conocia a Mauro Szeta

Famosos de todo tipo se subieron a la Frodoneta, pero tras una serie de polémicas actitudes, el participante se quedó sin ese aguante y terminó saliendo de la casa. Según él, su salida fue planificada y forma parte de una estrategia mayor.¿Volverá?

LA TORA, JUAN Y HOLDER LUCHAN POR VOLVER A LA CASA

Si bien en un momento fueron los más odiados por el público, se dedicaron a cambiar su imagen en el afuera y tanto Juan como la Tora tenían grandes posibilidades de volver.

La Tora, al igual que Daniela, adelantó que su estrategia es ir por Coti y “el Cone” para sacarlos de la casa.

La Tora reaccionó al followers de un famoso cantante.

Holder no participó del repechaje de la casa porque sabía que no lo iba a votar nadie, además porque estaba de vacaciones, pero no pierde las esperanzas de volver a la casa.

Tomás Holder habló de Agustín a un mes del comienzo del reality.

Si no hubiese pasado lo de Coti, su estrategia y esta guerra con la chicas, estos participantes tenían muchas chances de regresar, pero ahora los votos, seguramente, vayan direccionados a Daniela.

El resto de los ex Gran Hermano se la ven complicada para volver. En total son dos los que regresan. Para vos, ¿quién vuelve a Gran Hermano?