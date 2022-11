Juan Reverdito de Gran Hermano: “Me da bronca verme como me ví porque soy todo lo contrario a eso”

Juan Reverdito ha sido, hasta el momento, el participante más polémico de Gran Hermano. Fue el último eliminado de la casa más famosa del país y además, entró en el infame podio de los expulsado con la mayor cantidad de votos del público.

Juan se fue de la casa con el 88.16% de los votos, la segunda persona más votada para irse de Gran Hermano, después de Nadia Epstein de la cuarta edición del reality en nuestro país, con el 91% de los votos.

El último eliminado de Gran Hermano habló de su presente con Diario Los Andes

El juego de Juan y “Los Monitos”, su grupo dentro de la casa, no fue buen recibido por la gente. Desde el segundo o tercer día ya estaban separados del resto de la casa y elegían ir al choque. Primero se fue Tomás Holder, después Martina, la siguió Mora y el domingo pasado fue su turno, en un mano a mano con Alfa que podríamos calificar como épico, casi una final (desde lo emocionante, porque los números marcaban una diferencia abismal entre uno y otro).

Juan y Alfa, un mano a mano épico

Pero afuera de la casa todo toma otro color y ese hombre enojado y no muy buen estratega, hoy luce radiante.

Desde que se fue no paró de sonreír. A excepción del primer choque con el panel del debate de Gran Hermano, en todas las demás notas se lo vio feliz, disfrutando.

Y la experiencia con Diario Los Andes no es diferente. Del otro lado del teléfono hay un hombre que sonríe. No hace falta verlo. Su sueño más grande era este y él sabe que la desaprovechó. En una charla amena y distendida, Juan nos cuente cómo es el en realidad y su sueño de volver a la casa.

¿Cómo han sido estos días afuera de la casa? ¿Cómo ha sido esto de enfrentarte a tanta exposición en distintos programas?

Es una locura lo que está pasando. Es todo muy hermoso. La gente en la calle...la verdad es que no lo puedo creer. El primer debate fue complicado, fue duro. Después de eso, está bueno lo que me está pasando.

¿Te lo esperabas? ¿Imaginabas algo de todo esto?

No, la verdad que no. A ver, uno cuando está dentro de la casa no se da cuenta de lo que pasa afuera y viceversa. Lo que estoy viviendo, no lo puedo creer.

Si haces un balance, ¿qué es lo mejor que te dio la casa?

Lo mejor que me llevo de la casa es la gente que conocí, con las que voy a tener una hermosa amistad afuera. Creo que hay seis chicos que vale la pena ser amigo de ellos.

QUIÉN ES JUAN REVERDITO

La emoción de Juan al salir de la casa

Ya vimos tu paso por la casa y varias veces dijiste que no eras vos, ¿Quién sos, cómo sos?

Yo soy jodón, soy divertido. La verdad es que jugué mal, fui por un camino que no era y después fue difícil dar vuelta la situación. Eso es lo que me genera bronca, impotencia, en el sentido de que me veo y no me gusta verme de la forma en que me vi, porque soy todo lo contrario a eso.

La gente que me conoce, mi familia y mis hijos saben quién soy y yo estoy tranquilo con eso. La gente me demuestra cariño cada segundo que puede, es una locura esto. Es hermoso. Al fin y al cabo, es un juego esto, un juego que jugué mal y bueno, ya está.

El ingreso de Juan junto a Wanda Nara y Robertito Funes

Si vos no sos así como te vimos, entonces la casa sacó cosas de vos que no están buenas, ¿A qué se lo atribuís?

Pasa que vas como muy al choque al ponerse la gente en contra y encima vas perdiendo la gente de tu grupo que se va yendo cada fin de semana. La salida de Holder me chocó mucho porque con la mirada nos entendíamos, sabíamos que queríamos, por más que estábamos jugando mal. Fue complicado.

¿Y qué lectura hacías de la salida de los chicos? Fueron saliendo uno atrás del otro, ¿eso no te decía algo?

No, que evidentemente estábamos jugando muy mal. Lo que pasa es que las dos placas que yo zafo, al no saber nada de afuera, decís “che, voy por buen camino. No voy a cambiar porque soy fuerte”. Se vienen un montón de cosas a la cabeza porque son dos placas seguidas, no te vas y pensas “¿por qué voy a cambiar’” por más que la estaba pasando mal. Entonces te decís “bueno, vamos a seguir por acá porque por ahí es lo que tendría apoyo fuera”, pero fue todo lo contrario, ¿no?

Es llamativo que siendo taxista y estando tan en contacto con la gente, no hayas sabido captar lo que esa misma gente quería ver

Lo que te puedo decir es que yo hoy miro el programa de afuera y veo, totalmente, otra cosa. La gente que está afuera no tiene idea lo que se vive adentro de esa casa y no sé cómo explicarte, es complicado. Tenes que estar muy bien preparado para estar ahí adentro.

Yo veo situaciones, desde afuera, que por ahí te dan risa y adentro no dan risa, entonces como que se ve totalmente opuesto a lo que uno ve y siente.

Uno cuando entra, analiza a cada a cada persona y le saca la fecha, pasa que cuando empecé a jugar lo hice yendo al choque y ,claro, te pones a todos en contra. Ahí la lectura pasa por otro lado y eso es lo que me jugó en contra.

¿Y ahora cómo ves el juego, desde afuera?

Me sorprendió mucho Disney, lo que juega adentro. Adentro de la casa la ves y decís ¿qué hace esta chica acá? La realidad era esa porque no hace nada, pero viéndolo de afuera la aplaudo porque está jugando muy bien. Es la que más me sorprendió. Y tiene chances de seguir.

JUAN Y SU CARIÑO POR LA TORA, ¿LA PRÓXIMA ELIMINADA?

¿Y cómo te cayó esta última placa?

Me dolió. Me dolió lo de ayer porque no quiero que se vaya La Tora, para nada, y es muy probable que se vaya. La quiero, es una mujer que tiene unos ovarios terribles.

¿Te sorprendió que Nacho no la salve?

No, a ver, estaba seguro de que no, porque “el Cone” (Alexis) no la iba a salvar, pero sentí que podía haber peleado un poquito por salvarla o haber planteado “yo quiero salvar a la Tora”, pero eso no lo vi. No luchó por la Tora, más que me enteré que estuvo con ella, pero bueno, él sabrá lo que hizo. Igual, yo a Nacho lo banco, lo quiero un montón. Y si tengo que elegir a alguien que gane, ojalá que sea Nacho.

Hablas con mucho cariño de la gente, de los de los chicos con los que compartiste y la verdad que después de verte y escucharte en varios programas, mostraste otra cara.

Es que soy tal cual lo que ves afuera. Cuando veo cómo fui adentro de la casa, me da bronca porque era la oportunidad más grande de mi vida de hacer un buen programa, un buen juego, pero bueno, hay que asumir cuando haces mal las cosas. Es un juego.

La emoción de Juan al salir de la casa

JUAN Y NUEVA OPORTUNIDAD CON GRAN HERMANO

Si te dan la oportunidad de volver, ¿te gustaría entrar de nuevo a la casa?

Olvidate. Ayer entraría, pero solamente para cambiar la imagen mía, que no soy la persona que vieron. Claro que, cada gala, la gente decidirá si me vuelvo a ir o no, pero va a estar complicado porque me fui con el 88%, pero con fe, siempre con fe. Si se da, bienvenido, si no, por algo será.

¿Volviste a laburar al taxi?

Y sí, porque más allá de que me están llamando desde los canales para que vaya, es mi fuente de laburo y yo vivo al día, no tengo sueldo fijo. Tengo que mantenerme, tengo que pagar y tengo que mantener a mi hijito. Es una locura lo que se genera cuando me ven en el auto.

¿Hay mucha devolución positiva?

Sí, todo esto que me está pasando positivo. Ya que la gente te conozca y que te tire buena onda, para mí ya eso es bueno, que se dan cuenta de la clase de persona que soy. Eso es impagable.