4 de junio de 2026 - 10:18

Link de entradas para Lollapalooza Argentina 2027: precios Early Bird y dónde comprar

El festival anunció su regreso al Hipódromo de San Isidro los días 12, 13 y 14 de marzo de 2027. Ya están disponibles los primeros abonos a precio promocional y seis cuotas sin interés.

Entradas para Lollapalooza Argentina 2027: precios Early Bird y dónde comprar

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Entradas para Lollapalooza Argentina 2027

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Los Andes | Redacción Espectáculos
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Con producción de DF Entertainment, el fin de semana del 12, 13 y 14 de marzo, el Hipódromo de San Isidro volverá a convertirse en el epicentro musical de la región, reuniendo a miles de fans con una propuesta variada de la mejor música internacional y local así como arte, gastronomía, y actividades imperdibles.

Cada año, el Lollapalooza es sinónimo de grillas diversas para celebrar grandes leyendas musicales o descubrir jóvenes talentos, para revivir sonidos del pasado y conocer los más innovadores géneros.

En su primera década en Argentina, pasaron por sus escenarios artistas internacionales de la talla de Red Hot Chilli Peppers, Billie Eilish, Miley Cyrus, Sabrina Carpenter, Twenty One Pilots, Justin Timberlake, The Weeknd, The Killers, The Strokes, Foo Fighters, Olivia Rodrigo, Arctic Monkeys, Drake, Limp Bizkit, entre otros. A su vez, los escenarios hicieron brillar a talentos argentinos como Lali, Tan Biónica, María Becerra, CA7RIEL & Paco Amoroso, Miranda!, Paulo Londra, Diego Torres, Soledad y Usted Señálemelo, por ejemplo.

Entradas para Lollapalooza Argentina 2027
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Link de entradas Early Bird - Lollapalooza Argentina 2027: precios y cómo comprar

Los tickets para el Lolla 2027 están disponibles a la venta en la web de All Access el jueves 4 de junio, a las 10 de la mañana. Cuestan desde $205.000 más cargo por servicio, por los tres días del festival.

Inicia con la preventa exclusiva de los Early Birds (abono para los tres días del Lolla) para clientes Santander Visa en hasta 6 cuotas sin interés de $31.167 más cargo por servicio.

Una vez agotados los Early Bird se pasará automáticamente a la etapa Preventa 1 con todos los medios de pago y así sucesivamente a las siguientes etapas de venta, hasta agotar entradas.

Hay beneficio desde la app Mi Personal. Se trata de un 15% de descuento en la compra de entradas hasta agotar stock. Se debe pedir el código dentro de la app.

Precios de entradas para Lollapalooza Argentina 2027

  • Abono "3 Day Pass Early Bird": $205.000 + SC
  • Abono "3 Day Pass Early Bird Plus": $315.000 + SC
  • Abono "3 Day Pass Lolla Lounge Early Bird": $505.000 + SC
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Line up Lollapalooza Argentina 2027: qué se sabe

Aún no está confirmada la grilla de artistas y bandas para el Lolla 2027. Se conocerá hacia fines de este año.

Cuándo y dónde retirar las pulseras para el Lollapalooza Argentina 2027

A partir de diciembre se anunciarán las fechas y los puntos de canje habilitados para las pulseras (entradas), además del envío a domicilio de acuerdo al orden en el que se hicieron las compras.

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