Canta Conmigo Ahora: quién es Alejandro Paker, el jurado “malo” del show de Marcelo Tinelli

Este lunes comenzó Canta Conmigo Ahora, el nuevo show de Marcelo Tinelli, que cuenta con la novedad de tener 100 jurados. Entre ellos, el actor Alejandro Paker se destacó en un rol de “exigente” o “malo”, al estilo Marcelo Polino.

Alejandro Paker es rosarino, tiene 50 años, y resaltó en la primera noche de Canta Conmigo Ahora, entre el panel de figuras de todas las ramas del arte que configuran los cien jurados. Es actor y tiene una tremenda trayectoria en teatro, donde se destaca por su calidad de interpretación vocal.

En cuanto a televisión, pudimos verlo en participaciones en programas como Los Exitosos Pells, Casados con Hijos, Amor en Custodia, Floricienta, El Deseo, La Biblia y el Calefón, entre otros.

De a poco en la noche, Paker llamó la atención de Marcelo Hugo por no elegir a ninguno de los participantes que cantaron. Uno de los idas y vueltas con el conductor se dio tras la presentación del concursante Maxi Serral, que eligió interpretar una canción de flamenco.

Serral fue el cantante más elegido de la noche, con 92 puntos, pero Tinelli se dio cuenta de que Paker no había apretado su voto a favor del participante. Entonces le preguntó: “Ale Paker vuelvo a ver que no te has parado, ¿qué pasa? No te noto convencido otra vez”, en referencia que en los otros concursantes tampoco había dado su visto bueno.

Paker dio su devolución hacia Maxi: “Realmente tu voz es muy linda, fue muy claro todo lo que decías, se entendió todo el cuento, pero el cante jondo, que es hondo, ese dolor, ese suplicio, ese martirio por el que vives al cantar esto, yo no le percibí, no lo sentí”.

Su compañera de jurado, Zeta Katzman, también cantante, interrumpió y contó cómo es la personalidad de Paker: “Él es áspero y severo con todos. Conmigo también, pero yo lo puedo manejar”.