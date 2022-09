Una fan de Lali Espósito se enojó con Ricardo Montaner por sus malas caras en La Voz Argentina y él respondió con un insulto

Lali Espósito y Ricardo Montaner son parte del jurado de La Voz Argentina, programa que está llegando a su gran final. Según una televidente, Lali no se bancaría más a Ricardo. Y así lo expresó en Twitter al pie de una foto de la cantante.

Pero esto no quedó solo allí porque el cantante salió al cruce y lanzó un duro comentario, según Ciudad Magazine. “Amo que Lali no disimule que no se banca más a los Montaner”, sentenció la usuaria de la red del pajarito.

Sin embargo, acto seguido, el padre de Mau y Ricky respondió enfático: “Lali es mi familia, tonta. Nos ama y la amamos”.

Además, el cantante fue por más y agregó otro análisis en relación al tema: “Amo a los que aman y tiran buena onda, pero más amo a los odiadores gratuitos que invierten su tiempo en intentar que los vean, que los noten, que los descubran. Nunca el odio va a prevalecer por más que insistan”.

Lali Espósito enfrentó a los Montaner y terminaron peleados

Hace unos días, en ocasión de los knockouts de “La Voz Argentina”, hubo un incómodo cruce cuando Lali Espósito se manifestó en contra de comparar a dos de sus participantes (“Las comparaciones son antipáticas”) y, entonces, los Montaner (Mau, Ricky y Ricardo) miraron para otro lado al no coincidir.

El tenso momento sucedió durante el knockout de Ángela Navarro, quien interpretó “You and I” de Lady Gaga, y Florencia Ronconi, quien hizo su propia versión de “Fue amor” de Fito Páez / Fabiana Cantilo. Ambas jóvenes son del equipo de Lali.

Ricardo Montaner, quien opinó sobre el desempeño de las chicas, apuntó a quien le dio los temas a cada una de las chicas: “Hubo un desbalance. Mejor dicho, la balanza tiende a definitivamente por el lado de Ángela por la canción que tomó. Siento que la elección de la canción tuvo que ver en este knockout. Para mí, la balanza se inclinará para Ángela”.

Al momento de dar la devolución final, Lali expresó: “Yo sé que es un knockout y acá gana uno, es una competencia. Pero la verdad me resulta muy injusto hacer una comparativa entre ustedes. No es correcto”.

Polémica en redes por el cruce entre Lali Espósito y los Montaner (Twitter)

“¿Pero no tenés que hacer para tomar una decisión?”, cuestionó Ricky.

“No, yo no comparo las personas. No elijo porque una la hizo mejor que otra o se lució más que la otra. De verdad te lo digo”, contestó Lali, ante la tensa reacción de Ricky Montaner. En tanto, Ricardo Montaner evitaba mirarla, al no coincidir con su planteo.

Lali siguió con su explicación: “No puedo compararlas a nivel talento. Lo de Flor también fue espectacular, la escuchamos cantar otra cosa, se la jugó, fue un desafío. Sé todo lo que para ella significa. A mí las comparaciones en general me parecen antipáticas. Lo hacen con nosotros. A mí me comparan con otras artistas. Todo el tiempo están... Y siento que cada uno tiene lo suyo”.