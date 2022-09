Ricardo Montaner no puede esconder que odia a su equipo de La Voz Argentina: malas caras y amenazas en público

Ricardo Montaner está intratable. En las últimas galas se mostró muy molesto con los integrantes de su equipo y la gala de este domingo no fue la excepción. El jurado puso muy mala cara cuando público salvó a Naiquén y al final mandó al frente a su equipo de una manera que incomodó a todos.

La gala de este domigo de los octavos de La Voz Argentina arrancó con la presentación en vivo del Team Montaner. El padre de Mau y Ricky cantó “Quisiera” junto a Alejo Álvarez, Emanuel Cerrudo, Dandara Guimaraes, Julia Ferrón, Elías Pardal, Naiquen Galizio, y Leonardo Jurado.

Hasta acá todo iba bien, pero al final se pudrió todo. No es un secreto que cada jurado tenga su favorito, pero se puede ser más sutil a la hora de expresar su desacuerdo con el voto del público. Montaner fue tan transparente que su cara de molestia por el voto del público fue evidente. La gente dejó afuera a Dandara y Alejo y la que quedó fue Naiquén Galizio. En ese momento, la cámara tomó a Ricardo Montaner y el gesto del jurado sorprendió a todos.

La molestia de Montaner no iba a quedar ahí. Con la eliminación de Leonardo (el team Montaner tenía un participante más por eso se fueron tres este domingo), Marley anunció el nuevo team que pasó a los cuartos de final del reality.

El conductor invitó a Montaner a sumarse al festejo y decirle unas palabras a su team y nunca nadie esperó lo que venía. “Más que nunca los necesito en armonía. Sé que hay dos de este equipo que no se llevan bien, que hay rivalidad entre ustedes. Yo necesito que este equipo esté en armonía porque eso no me gusta y como no mejore lo voy a decir en público”, terminó amenazando el jurado.

Los participantes del equipo sonreían mientras Marley intentaba esconder su incomodidad. ¿Era necesario? ¿Tanto le molestan sus participantes a Montaner?

