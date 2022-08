Ricardo Montaner se enojó feo con un participante de “La voz Argentina” porque cambió la letra a una canción

“La voz Argentina” está en la etapa de los Knockout donde ya se empiezan a definir los finalistas de cada uno de los equipos. Este domingo, subió al escenario Octavio Muratore, por el team de Mau y Ricky pero no le fue muy bien y Ricardo Montaner le hizo una devolución fuerte.

El cantante interpretó “Mía” de Armando Manzanero y en un momento de su actuación se olvidó la letra de la canción por lo que generó malestar en el músico que pronto llegará a Mendoza con su tour 2022.

Octavio eligió presentar un bolero del legendario artista mexicano fallecido en diciembre de 2020 pero Ricardo le remarcó varios puntos flojos a su actuación.

"La Voz Argentina" comenzó en 2022 con Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner, Lali Espósito y Mau y Ricky en el jurado. Marley continúa como conductor.

“Sin lugar a dudas, en esta etapa hay una serie de exigencias y cosas que uno ya da por hecho que deben suceder. Siento que este Knockout fue medio accidentado”, soltó el artista que lleva un montón de triunfos en el formato de “La voz” en varios países.

Mirando a Muratore, exclamó. “Creo que perdiste la oportunidad de hacer algo más que sublime con esta canción. Le cambiaste la letra desde que empezó, hiciste tu propia versión y creo que a Manzanero no le hubiese gustado mucho”.

“Eres tan nostálgico que me pareció que podrías haberte agarrado la canción para ti”, lamentó Montaner.

El enojo de Ricardo Montaner ante la actuación de un participante de “La voz Argentina”

Ricky, el coach de Octavio, tomó la palabra y coincidió con su papá respecto al olvido de la canción. “En el ensayo salió tan sublime esta canción... esperaba un poquito de eso hoy, pero aún así le diste sentimiento. No conozco tanto el tema como mi padre, así que no me había dado cuenta del cambio de letra, eso no está chévere”, expresó.

“La cambié un poquito nomás”, se defendió el participante y el cantautor de “Cachita” remarcó que el cambió fue notorio y en varias oportunidades.

Ricardo Montaner se enojó en La Voz Argentina porque un cantante olvidó la letra de un tema

Así y todo, el joven que había sido robado del Team Soledad pasó de ronda hacia los Playoffs, en donde los cantantes se presentarán individualmente en rondas por equipos para demostrar su talento. Los elegidos de esta instancia son los que pasan a la etapa final de la competencia.