Tomás Holder protagonizó un incómodo momento al querer cortar una entrevista al aire con Georgina Barbarossa

El primer eliminado de Gran Hermano, Tomás Holder fue protagonista de un tenso momento durante este jueves en “A la Barbarossa”, de Telefe, tras cortar una entrevista en vivo con Georgina Barbarossa, según Ciudad Magazine.

El hermanito recién expulsado del reality más famoso de la televisión argentina expresó: “Quizás estaría bueno terminar la charla que estamos teniendo, estoy incómodo porque estoy escuchando comentarios de la mesa”.

Luego de ello, el joven musculoso explicó qué fue lo que lo enojó: “Recién escuché que dijeron ‘en tres meses se pelean’, siento que me siguen faltando el respeto”.

“Muchas gracias por invitarme, por el espacio pero quiero llegar hasta acá”, expresó el ofuscado muchacho y la conductora insistió: “No te vayas, un segundito”.

Firme en su postura, Tomás completó: “Igual Georgina no quiero hablar más, quiero retirarme, no me siento cómodo ¿Me sacan esto?”, le dijo Tomás a la producción y Barbarossa dijo: “Vamos al corte”.

Tomás Holder se retiró de una nota en vivo.

Así era Tomás Holder de Gran Hermano antes de su impactante transformación física

Antes de ingresar a Gran Hermano, Tomás Holder ya era conocido en las redes como tiktoker. Se caracteriza por su trabajado físico, pero no fue siempre así y se filtró una foto que lo demuestra.

El influencer y tiktoker fue uno de los participantes más polémicos de la casa, tanto por su personalidad como por sus confesiones.

Tomás Holder

Aunque fue el primer eliminado de la casa, su estadía en el reality no pasó desapercibida. Su personaje, denominado por él mismo como “un rugbier violento y machista”, fue motivo de duras críticas.

Tras su salida, se filtró una imagen del joven de 21 años previas a convertirse en fisicoculturista. En ellas, se puede apreciar el gran cambio físico por el que atravesó desde que comenzó a consumir esteroides y anabólicos.

“Me encanta verme gigante, me encanta la sensación de estar todo venoso, grande, me gusta”, había expresado el participante rosarino en su presentación en GH.

Tomás Holder hace algunos años

La foto trascendió a partir de la publicación de una usuaria de Twitter. Se lo ve a Holder cuando no se inyectaba esteroides. De inmediato la publicación se volvió viral.

Mientras en su momento en la casa, Holder hablaba sobre su adicción a las inyecciones. “Yo creo que los vicios son malos. Lo voy a decir públicamente, porque no me da vergüenza”, empezó diciendo.

“Yo me he inyectado anabólicos desde los 17 años, para mí es un vicio, me encanta, pero soy consciente de que si me inyecto todo el año me muero”, declaró.