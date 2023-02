Rompió el silencio la supuesta amante del novio de Julieta Poggio de Gran Hermano y confirmó la infidelidad

Desde que Julieta Poggio ingresó a Gran Hermano, los ojos estuvieron puestos en la relación de la joven con su novio, Lucca Bardelli. La participante del reality de Telefe lleva casi dos años de novia y en los últimos días circuló el rumor de que él le habría sido infiel con una influencer de nombre Rocío Galera.

En distintas oportunidades vincularon a Lucca con otras mujeres, aunque esta vez la supuesta tercera en discordia asegura haber mantenido un affaire con él y hasta confirmó que tiene pruebas para mostrarles a Julieta y a su familia.

Esta semana, ingresaron a la casa más famosa del país familiares de los jugadores y Julieta Poggio esperaba a su novio. Pero quien entró fue Camila, su hermana mayor, y poca información le dio sobre su pareja.

En el programa del martes, Camila le entregó una caja con regalos y allí había un peluche y una remera, con el perfume que usa Lucca y un collage de fotos de momentos importantes que vivieron juntos. Con esto, todo parece indicar que la familia confía en el joven, ya que le hicieron llegar a la jugadora sus obsequios.

En las últimas horas, en sus historias de Instagram, Rocío Galera respondió preguntas de los usuarios y varias estaban dirigidas a su relación con Lucca Bardelli, el novio de Julieta Poggio.

En sus comentarios, la joven asegura haber sido amante de Lucca mientras Julieta estaba adentro de la casa de Gran Hermano y confesó que no sabía que él era pareja de la participante del reality.

“Nos vimos cuando llegué a Buenos Aires y paré en Luján. Él me escribió y después buscó, pero recién llegaba de Madrid y no estaba enterada de que era novio de Juli... estuve en otros países y no miraba GH”, explicó.

Además, le preguntaron si se juntaría con la familia de Julieta. “Sí, no tengo problema en juntarme y mostrarles todo, pero me gustaría que la madre y las hermanas la defendieran a ella, no a él... se ve que es más importante el juego. Una lástima por Juli”, respondió.

“Es raro que expusiste a Lucca y él ni salió a responderte”, le dijo una seguidora. “Jaja ¿y qué me va a decir?”, dijo la mujer con la que Juli habría sido engañada.

Y añadió, picante: “Se borró de los programas y no fue más al piso (de los debates de Gran Hermano). No le da la cara... yo no fui la única chica que se chamuyó”.

“A la madre le encantan las cámaras y quiere facturar con las hijas... de chicas las preparó para estar en la TV, quiere que gane Ju y no le conviene que se distraiga, lo dijo en un programa. Por eso niega todo... es más importante la plata, la fama, que la reputación de la hija”, aseguró.

Luego, opinó sobre la jugadora de GH: “Me parece sincera y transparente, aparte de ser muy diosa... se merece otra cosa y pienso que se va a dar cuenta sola”.

“Amo que contestes todo. Se nota que la bancás más a Juli que su propia familia”, fue otro de los mensajes que recibió la presunta amante de Lucca. “No quieren preocuparla ni que se distraiga por esto, pero hay cosas con las que no se puede jugar y siento que están jugando con sus sentimientos escondiéndole la verdad”, concluyó.

