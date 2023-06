En medio de los rumores que la vinculan con Lucca, su ex yerno, la mamá de Julieta Poggio hizo una fuerte declaración de amor

Desde hace un tiempo, y mucho más después de la separación de Julieta Poggio y Lucca Bardelli, circula un rumor que vincularía a Pato, la mamá de la ex participante de Gran Hermano con su ex yerno. Miradas, gestos, una mano por acá, un posteo por allá...son muchas las cosas, según los internautas con bastante tiempo libre, que demostrarían que entre ellos pasa o pasó algo.

La que habló sobre el tema fue Julieta, quien en su programa de streaming junto a Nacho, la Tora y Dani, dijo: “Me parece feo que una persona que es madre pueda llegar a decir algo tan morboso, de una manera tan cizañera. ¿Por qué hablan de cosas que no saben?”. Según se supo, Julieta se refiere a Tamara Bella, quien después salió a desdecirse y aclaró todo en Instagram.

Poggio, reveló todo lo que sintió al ver esa noticia: “Fue muy feo para mí, para mi familia. Este rumor me da náuseas, me angustia. Pueden meterse conmigo pero que se metan con mi familia porque me duele”. Los demás involucrados no han hablado del tema, pero la mamá de Juli sí aprovechó sus redes sociales para hacer una fuerte declaración de amor.

EL VIAJE DE LOS SUEÑOS DE LOS PADRES DE JULI POGGIO

Lejos del frío que hace en este lado del mundo, Patricia y Julián, los padres de Julieta Poggio pasean por los calurosos paisajes europeos. Según cuenta la mujer en su publicación, es un viaje que vienen planeando desde hace 25 años.

“Este viaje nos lleno el alma de paisajes , colores y sabores. Que lindo compartirlo con vos amor de mi vida, que lindo saber que todavía nos tenemos y disfrutamos juntos. Probablemente haya otros ...pero este es inolvidable. Gracias Dios y gracias Universo. Te amo @julianjosepoggio”, escribió la mujer junto a las fotos que muestra su escapada romántica.

“Gracias hemosa mia, te amo con toda mi alma y si fue el viaje sin lugar a dudas y soy muy feliz por compartirlo con vos. Te amo” respondió Julián el papá de Julieta en uno de los comentarios. “Y si fue “El viaje” soñado con el amor de mi vida” agregó el hombre en otro comentario.

La pareja lleva un mes recorriendo los puntos más turísticos de Europa. Muy enamorados, los padres de la finalista de GH pasearon por España, Francia, Italia, Inglaterra y Grecia.

