Juntan firmas para que Julieta Poggio no interprete a “Margarita”, en la secuela de “Floricienta”

Julieta Poggio, destacada participante de “Gran Hermano 2022″, continúa recibiendo oportunidades en el mundo del entretenimiento. En el estreno de su programa de streaming, “Fuera de joda”, la joven confirmó que se encuentra en negociaciones para un papel protagónico de ensueño, aunque esta noticia no ha sido bien recibida por todos.

Desde su paso por la famosa casa, la figura de “Disney” ha generado tanto admiradores como detractores. Mientras ha conquistado el corazón de una base de fanáticos dedicados con su carisma y personalidad, sus detractores han llegado al extremo de falsificar testimonios en las redes sociales para perjudicar su carrera.

Juli Poggio haló de lo ocurrido en los Premios Gardel

A pesar de las críticas, Poggio continúa forjando su carrera. Durante el debut de “Fuera de joda”, el programa de streaming que lidera junto a La Tora, Nacho y Daniela, la rubia reveló que, además de renovar su contrato con Fuerza Bruta, se encuentra en conversaciones para protagonizar una serie de Cris Morena.

“Podemos confirmar que hay una reunión”, afirmó respecto a los rumores sobre su audición para “Margarita”, la futura serie de la reconocida productora que servirá como secuela de uno de sus grandes éxitos, “Floricienta”.

La bailarina también reveló que Marcos Ginocchio, el ganador del reality de Telefe, estaría en conversaciones para interpretar su interés romántico en la serie.

Se inició una colecta de firmas para que la modelo no participe en la secuela de Floricienta.

El pedido concreto a Cris Morena

Aunque aquellos que aún sueñan con la pareja “Marculi” se alegraron con la noticia, un gran número de televidentes no están convencidos con la participación de los ex concursantes de “Gran Hermano” en la serie.

Incluso, un usuario inició una petición en el sitio Change.org para evitar su incorporación al elenco: “No queremos que Cris Morena elija a Julieta Poggio como protagonista, ya que arruinará la serie. Queremos actores y actrices capacitados”, expresa la causa, que ya cuenta con más de 3 mil firmas.

Si es cierto que no hay motivo alguno para que Cris Morena siga esta petición, pero dejaría un primer indicio de un público que no consumiría el contenido.

Por ello mismo, se evalúa la integración de figuras de los medios en la nueva serie “Margarita”. Los ex Gran Hermano no están confirmados y todavía no se sabe cuál rol cumplirán.

SEGUÍ LEYENDO