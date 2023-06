Julieta Poggio no aguanta las noticias que vinculan a su madre y su ex sentimentalmente: “Me da náuseas”

Julieta Poggio sorprendió a todos al anunciar públicamente el fin de su relación con Lucca Bardelli, declarando que habían decidido tomar caminos separados.

Si bien afirmaron estar en buenos términos y mantener el amor y el respeto mutuo, nuevos detalles han surgido y sugieren que el final de la relación no fue tan armonioso como se creía.

Durante una emisión de “La Tarde del Nueve”, se conoció información que desmiente a las declaraciones de la finalista de Gran Hermano 2022 y Lucca.

Guillermo Barrios insinuó que el joven podría haber intentado aprovecharse de la creciente fama de su entonces novia tras su participación en Gran Hermano con el objetivo de aumentar su reconocimiento público.

Sebi Manzoni, por su parte, mencionó que existían especulaciones sobre una posible infidelidad por parte de Lucca Bardelli., debido a que mientras Julieta estaba en el reality, él se fotografiaba con otras mujeres y lo subía a redes sociales.

Sin embargo, hay quienes van más allá y afirman que Lucca tuvo un affaire con la madre de Julieta Poggio, lo que habría hecho estallar a la bailarina y modelo.

Tamara Bella generó conmoción dentro del programa al compartir información adicional. “Tengo un dato para ustedes. Las habladurías sugieren que Lucca mantenía una presunta relación con Pato, la madre de Julieta”.

Para respaldar sus afirmaciones, mencionó una fotografía en la que se veía a la madre de Julieta, abrazada al novio de su hija. Esta revelación provocó que sus compañeros de programa calificaran la situación como “horrible” e inapropiada.

Los fanáticos de Juli no tardaron en expresarse al respecto: “Esta relación es un tanto extraña”, “Siempre se notó que había algo entre ellos”, expresaron algunos internautas en redes sociales.

Ante estas habladurías, Julieta Poggio se enojó y pidió a la prensa que no levanten informaciones falsas: “Me parece feo que una persona que es madre pueda llegar a decir algo tan morboso, de una manera tan cizañera. ¿Por qué hablan de cosas que no saben?”.

Poggio, reveló todo lo que sintió al ver esa noticia: “Fue muy feo para mí, para mi familia. Este rumor me da náuseas, me angustia. Pueden meterse conmigo pero que se metan con mi familia porque me duele”.

Por más que faltan pruebas de que Pato y Lucca habrían jugado a escondidas de Juli, la periodista que brindó la información falsa se defendió en su cuenta de Instagram, afirmando que hizo su trabajo porque circulaba en redes y portales.

