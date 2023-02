Julieta, de Gran Hermano, contó la vez que su novio se aprovechó de su estado de ebriedad

En las últimas semanas, Julieta Poggio ha estado en el medio del escándalo, luego de que se vinculara a su pareja Lucca con una chica, con la que le habría sido infiel. Fue así, que varias mujeres decidieron salir a comentar y hasta, incluso, se pidió al fandom, que lo grite cerca de la casa.

Dentro de la casa, la joven ha hecho referencia, en anécdotas y recuerdos a su pareja, como un chico al que extraña. También así, aprovecha cada oportunidad para mencionar el cariño que le tiene.

Esta vez, la historia no fue tierna como las anteriores, sino que volvió a meter al muchacho al ojo de la tormenta. La participante, contó la primera vez que estuvo con él, pero que ella no recuerda por haber bebido alcohol.

“Me lo chapé y no me acordaba. O sea, al otro día que pasó todo, mis amigas me dijeron ‘sí, cuando te lo comiste a Lucca Bardelli’ y yo dije ‘¿qué?’ Yo estaba re en pedo”, comenzó la historia Julieta.

“Y bueno, chapamos y yo estaba re en pedo. Yo ni me acuerdo de cómo fue ese chape, seguro chapé para el culo... y yo dije ‘no, este pibe es un pelotudo de mierda’. Después se lo conté”, sumó a la anécdota.

Julieta de Gran Hermano reafirmó el maltrato a su mascota

“O sea, ¿no se dio cuenta de que estaba re en pedo para chapar? Estaba re enojada con él y no lo quería ni ver. Fue horrible. Horrible nuestro primer beso, pero eso yo no lo cuento”, finalizó Julieta.

Hasta ahora, Lucca, no ha salido a decir nada al respecto, pero luego de los rumores de infidelidad y, ahora que se le suma esta nueva historia, los fans del programa, caen duramente contra el joven.

Julieta Poggio y la nominación que no fulminó

Durante toda la semana, la casa de Gran Hermano ha estado en la mira de todos. Una de las participantes, Julieta Poggio, utilizó la herramienta de la nominación fulminante, pero no le sirvió como ella pensaba.

Con el supuesto objetivo de armar una placa amplia, considerando que ella iba a estar nominada el domingo, Julieta le hizo la nominación fulminante a Camila, garantizando que a ella no la puedan votar y que haya más votos para otras personas.

Lo cierto es que Romina, quien era líder de la semana, sacó de la instancia de placa a Julieta, dejando, de esta forma, a Daniela Celis en manos del público.

Daniela se fue de la casa de Gran Hermano

Fue el supremo, como le dicen a los votantes, dentro del programa, quien decidió que Daniela, integrante de este trío, quede eliminada este domingo 19 de febrero.

Por su parte, Julieta se mostró muy lastimada al darse cuenta de que su estrategia no ayudó a su compañera, sino que perjudicó en la instancia final.