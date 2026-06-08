La cuenta 4 + 4 × 4 + 4 suele generar respuestas distintas porque muchas personas la resuelven de izquierda a derecha, como si todas las operaciones tuvieran el mismo valor. Sin embargo, en matemática hay un orden que define qué parte debe hacerse primero.

El error más común aparece por la apariencia de la ecuación. Como todos los números son iguales y no hay paréntesis, parece una suma simple con una multiplicación en el medio. Pero justamente ese detalle es el que vuelve engañoso al ejercicio.

Para resolver correctamente 4 + 4 × 4 + 4 , primero hay que hacer la multiplicación. Es decir: 4 × 4 = 16 . Recién después se suman los otros términos que quedaron en la expresión.

La cuenta completa queda así: 4 + 16 + 4 . A partir de ahí, el resultado correcto es 24 . No es 32, aunque esa sea una de las respuestas más repetidas cuando se calcula todo de izquierda a derecha.

La ecuación 4 + 4 × 4 + 4 parece demasiado fácil como para equivocarse, pero mucha gente erra (1)

LPor qué tanta gente llega al resultado equivocado

La confusión aparece porque el cerebro tiende a seguir el recorrido visual de la fórmula. Al ver 4 + 4, muchas personas empiezan por ahí, obtienen 8, luego multiplican por 4 y finalmente suman 4. Ese camino lleva a 36, pero no respeta la prioridad de operaciones.

También puede aparecer otra respuesta equivocada: 32. Esto sucede cuando se agrupan mentalmente los números como si la operación fuera (4 + 4) × (4 + 4), aunque esos paréntesis no existen en la ecuación original.

La regla que evita el error

El orden correcto indica que primero se resuelven paréntesis, luego potencias, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas. En esta cuenta no hay paréntesis ni potencias, por eso la prioridad pasa directamente a la multiplicación.

Una forma simple de comprobarlo es separar la expresión en partes: el bloque fuerte es 4 × 4. Todo lo demás queda como suma alrededor de ese resultado.